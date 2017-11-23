Храмовий празник з єпископом

В селі Ішкові Козівського району по-особливому відзначили храмовий празник, що припав на день св. архистратига Михаїла.
Урочисту літургію очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор. Владика разом з іншими священиками освятили у місцевому храмі новий престіл, кивот, проскомидійник та тетрапод, а також оновлений знак на могилі борців за волю України. Після літургії єпископ Теодор нагородив настоятеля храму о. Євгена Зарудного золотим хрестом за старанне служіння і розвиток парафії.
Василь КАТОЛА
м. Тернопіль
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