Храмовий празник з єпископом

Павле Дмитровичу, звертаюся до вас із таким питанням: після смерті матері залишилася хата, побудована після війни. Жодних документів на неї немає, бо тоді ніхто таких документів не вимагав. Заповіту мама також не залишила. Підкажіть, як мені оформити хату на себе?