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23.11.2017 автор:  Вільне Життя

Храмовий празник з єпископом

В селі Ішкові Козівського району по-особливому відзначили храмовий празник, що припав на день св. архистратига Михаїла.

Урочисту літургію очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор. Владика разом з іншими священиками освятили у місцевому храмі новий престіл, кивот, проскомидійник та тетрапод, а також оновлений знак на могилі борців за волю України. Після літургії єпископ Теодор нагородив настоятеля храму о. Євгена Зарудного золотим хрестом за старанне служіння і розвиток парафії.

Василь КАТОЛА

м. Тернопіль

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