Крадіжки авто частішають

У головному управлінні Національної поліції в області підбили підсумки роботи за дев’ять місяців цього року. За цей час до Єдиного обліку органів і підрозділів внутрішніх справ області надійшла майже 71 тисяча заяв. У Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано понад шість тисяч кримінальних правопорушень.

За дев’ять місяців поточного року правоохоронці зафіксували незначний ріст крадіжок та грабежів, на 12 відсотків побільшало випадків незаконного заволодіння автівками, на 27% зросла кількість шахрайств, почастішали і факти завдання тяжких тілесних ушкоджень. Водночас, як зазначив начальник ГУ НП в області Олександр Богомол, у краї зменшилася кількість автопригод з тяжкими наслідками, квартирних крадіжок, а також правопорушень, вчинених у стані алкогольного сп’яніння і неповнолітніми.

Із січня по вересень на дорогах області трапилося 1650 автопригод, з них 421 — з потерпілими, 42 — з летальними наслідками (в них загинуло 46 осіб). Серед основних причин вчинення ДТП — недотримання водіями безпечної швидкості руху, виїзд на зустрічну смугу, порушення правил проїзду перехрестя, алкогольне і наркотичне сп’яніння кермувальників, а також порушення пішоходами правил переходу проїзної частини.

За дев’ять місяців цього року поліціянти зафіксували 137 злочинів, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю і боєприпасами. З незаконного обігу вилучено 74 одиниці вогнепальної зброї, 5497 набоїв, 12 одиниць холодної зброї, 4597 вибухівок та 97 вибухових пристроїв.

Повідомив Олександр Богомол журналістам і про результати боротьби правоохоронців зі злочинами, пов’язаними з наркотиками. Зокрема, поліціянти зафіксували 96 фактів збуту наркотиків, 76 випадків зберігання, 88 фактів незаконного посіву нарковмісних рослин, один випадок схиляння до вживання наркотиків та сім фактів притоноутримання.

Також правоохоронці зареєстрували вісім випадків торгівлі людьми і порушень суспільної моралі, 21 правопорушення щодо збуту і розповсюдження порнопродукції та матеріалів, які пропагують культ насильства і жорстокості, та звідництва.

Із початку цього року викрито чотири організовані злочинні групи, до складу яких входило 22 особи, загалом ними скоєно 102 тяжких або особливо тяжких злочини.

Працівники поліції виявили 98 фактів вчинення корупційних правопорушень, за якими складено адмінпротоколи, 65 з них розглянув суд, 47 порушників оштрафовано на загальну суму понад 60 тисяч гривень.

За дев’ять місяців цього року у слідчих органах розпочали майже дев’ять тисяч кримінальних проваджень, з яких понад 6,5 тисячі закінчено, ще понад 2,5 спрямовано до суду з обвинувальними актами.

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