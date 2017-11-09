Кременецькі «пригоди» рівненського аграрного олігарха

Є такі люди і такі події, інформація про яких схожа на шпигунський чи кримінальний роман. Саме таким, мабуть, є інформація, пов’язана з рівненським бізнесменом, керівником аграрного підприємства «Агро-Експрес-Сервіс» Сергієм Костючком.

Судіть самі: у 1989—1994 році навчався в Москві, де закінчив вищу школу КДБ СРСР імені Дзержинського. В «дикі 90-ті» швидко сколотив собі великий бізнес на Рівненщині. Пробував стати народним депутатом під час правління Януковича. Тоді він робив усе, щоб не переміг кандидат від опозиції. Вже після нападу Росії на Україну, його підприємство часто стає фігурантом поліцейських зведень, які стосуються захоплення земель селян у Тернопільській області.

Зазвичай, це відбувалось за простою і цинічною схемою. Техніка підприємства «Агро-Експрес-Сервіс» самовільно починала обробляти чужу землю. Людям, щоб заспокоїти, обіцяли високу орендну плату, багато зерна. Як кажуть у народі, золоті гори. Однак у реальності селяни кажуть, що втратили навіть те, що мали.

— По-перше, людям за паї вони ще не заплатили. По-друге, всі людські землі загарбали рейдерським шляхом. Мало того, то вони ще засівають технічні дороги між паями, і нікому за це не сплачують податків. З часом людське терпіння закінчиться, і їх з села почнуть гнати, як поганих котів, — каже житель села Комарівка Кременецького району Анатолій.

Таких коментарів ви почуєте на Кременеччині чимало. У більшості випадків, це буде стосуватись приватного підприємства «Агро-Експрес-Сервіс». У реєстрі досудових розслідувань ви знайдете чимало справ, які стосуються захоплення чужих земель підприємством Сергія Костючки. Таке враження, що для нього закон не писаний, а договори оренди — це лише папірці, на які не варто звертати увагу. Звісно, можливо, що техніка підприємства «Агро-Експрес-Сервіс» просто заблукала, як «заблукали» свого часу російські десантники в українських степах. І засівають вони чужі поля випадково. Але таких випадків стільки, що наводять на відповідні думки.

Так, для прикладу, ще в червні 2016 року до поліції звернувся директор ТзОВ «Розтоцьке» Григорій Максимів. Він повідомив правоохоронців про те, що в селі Горянка «Агро-Експрес-Сервіс» Сергія Костючка захопили більше 375 гектарів землі. У вересні того ж року до поліції звернувся директор ТзОВ «Кременець Агро» Сергій Дудар із заявою про захоплення земель, яке орендує та обробляє це підприємство. І знову в поліцейських зведеннях засвітився «Агро-Експрес-Сервіс» Костючка. Але не лише на слабші підприємства «нападає» підприємство випускника школи КДБ. Звичайні люди теж потерпають. Так, 28 грудня 2016 року до Кременецького райвідділу поліції звернулася жителька села Степанів Кременецького району Леся Іщук. Жінка повідомила, що техніка підприємства «Агро-Експрес-Сервіс» в ніч на 21 грудня обробила земельні паї, на які не має жодного права.

І це далеко не повний перелік «бізнесової діяльності» аграрного підприємства з Рівненщини в сусідній Тернопільській області. Та нещодавно специфічна діяльність «Агро-Експрес-Сервіс» поширилась й на нашу область. Цього разу під удар потрапило підприємство ТОВ «Радивилів Агро».

Щоправда, тепер підприємство Костючка вже діє більш хитрими методами. Як ми вже повідомляли раніше, нещодавно у Радивилівському районі кількох мешканців села збурили й підбили на протест проти орендаря. Людей переконували розірвати чинні договори, за якими вони справно отримували орендну плату та зерно. Людям почали обіцяти «золоті гори» і переконували віддати землю «Агро-Експрес-Сервіс».

Та люди виявились набагато розумнішими й мудрішими ніж їх вважали на підприємстві Костючка. Люди не піддались на маніпуляції та обман. Відтак, земельним рейдерам цього разу довелося відступити, нічого не отримавши. Та це не означає, що небезпека зникла. Зрештою, хто знає, чому там навчали у вищій школі КДБ імені Дзержинського.

Євген МИРОНЧУК

Фото з вільних джерел