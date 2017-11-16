Кришталеві голоси «Жайвора»

МИНУЛИХ ВИХІДНИХ У ТЕРНОПОЛІ ВІДБУВСЯ МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ПІСЕННОГО МИСТЕЦТВА «КРИШТАЛЕВИЙ ЖАЙВІР». УЧАСТЬ У НЬОМУ ВЗЯЛИ МАЙЖЕ СТО «КРИШТАЛЕВИХ» ГОЛОСІВ ІЗ ПОЛОВИНИ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ, ПОЛЬЩІ, ВІРМЕНІЇ, РУМУНІЇ, МОЛДОВИ Й НАВІТЬ КИТАЮ. УЧАСНИК ІЗ ЦІЄЇ КРАЇНИ ЛО ХУН НАВЧАЄТЬСЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ МУЗИЧНІЙ АКАДЕМІЇ ІМ. М. ЛИСЕНКА.

Журі на чолі з викладачкою вокалу Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра, народною артисткою України Лідією Михайленко традиційно визначило володаря Гран-прі та лауреатів першого, другого і третього ступенів у чотирьох вікових категоріях серед солістів та ансамблів. Були і спеціальні призи — за любов до пісні, за виконання авторської пісні, за волю до перемоги, за яскравий сценічний образ тощо. Була і відзнака «Літл-прі» — її повезла в Березань, що на Київщині, Софія Чурпіта.

Серед переможців фестивалю-конкурсу є чимало наших краян. Лауреатами першого ступеня в другій віковій категорії стали Владислав Боднарчук із Більче-Золотого Борщівського району та вокальне тріо «Мелодія» з Тернополя. Друге місце з-поміж наймолодших учасників здобула тернополянка Кароліна Деркач, у другій віковій категорії — Станіслав Коханюк із Товстого Заліщицького району, у третій — Ілона Жаловська з Файного міста. Лауреатами другої премії серед ансамблів із наймолодших учасників стали народний театр пісні «Співаночка», а в другій віковій категорії — дует у складі Івана Нагачевського і Тетяни Дзюби з Тернополя.

Лауреатство третьої премії виспівали Соломія Ховрат із Курників Тернопільського району (перша вікова категорія), Христина Васильчук з Тернополя (друга вікова категорія), Роман Мельник із Заліщиків (третя вікова категорія), Вікторія Грицак із Коропця на Монастирищині, Анастасія Прачук із Тернополя та Ігор Жураковський із Залізців Збаразького району (четверта вікова категорія). А найпрестижніша нагорода — Гран-прі — дісталася Олені Луценко з Білої Церкви на Київщині.

Нагадаємо, що «Кришталевий жайвір» відбувається в Тернополі з 1999 року. У 2007-му він набув статусу міжнародного фестивалю. За словами його незмінного директора Сергія Миханчука, першою володаркою «кришталевого» Гран-прі стала свого часу Оксана Грицай з Івано-Франківщини — нині відома співачка й акторка Міка Ньютон. Колись подавала заявку на участь у «Жайворі» й старшокласниця з Івано-Франківська Тетяна Ліберман, котра пізніше стала Тіною Кароль, але з невідомих причин не приїхала.

Цікаво, що володарка першої премії фестивалю в 2007 році Наталя Краснянська цього ж року виборола Гран-прі на міжнародному конкурсі «Слов’янський базар» у білоруському Вітебську. А Гран-прі «Жайвора» тоді дістався Галині Шкоді з Кишенева. Тій самій, котра пізніше брала участь у сьомому сезоні телешоу «Голос країни», але вже як киянка, і до якої повернулася Тіна Кароль — уже як тренер проекту.

На фото: заступник Тернопільського міського голови Леонід БИЦЮРА вручає Гран-прі юній співачці Альоні ЛУЦЕНКО з Білої Церкви (праворуч); першою премією журі оцінило виступ тріо у складі сестер Діани і Юлі НОВАКІВСЬКИХ та Каті МАКСИМОВИЧ (у центрі) з Тернопільського центру творчості дітей та юнацтва; коли Влад БОДНАРЧУК з Більче-Золотого на Борщівщині заспівав «Повій, вітре, з України», увесь зал вибухнув оплесками — так по-дорослому проникливо, таким могутнім голосом він її виконав.

Фото Василя БУРМИ