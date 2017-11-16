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16.11.2017 автор:  Вільне Життя

Кубкова «Золота осінь»

На стадіоні «Колос» у Теребовлі відбулася фінальна гра кубка району з футболу «Золота осінь». Із шістнадцяти команд, які вийшли на старт традиційного турніру, права взяти в ньому участь домоглися аматори з Різдвян і Мшанця. 

Не можна не зазначити, що організовані районною федерацією футболу і теребовлянським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» змагання тривали півтора місяця. Свідками запеклих футбольних баталій, які проходили кожних вихідних, стали також уболівальники з Дружби, Ілавчого, Лошнева, Підгайчиків, Вербівців, Варваринців, Гвардійського, Плебанівки, Кровінки, Бурканова, Острівця, Долини, Кобиловолоків і Залав’я.

А ось вирішальний матч властивою для кубкових поєдинків непередбачуваною інтригою не порадував. Забивши у ворота суперників три «сухі» м’ячі, футболісти з Різдвян задовго до фінального свистка дали зрозуміти всім, хто стане володарем почесного призу.

Я. КОРОЛЮК,
директор теребовлянського «Спорту для всіх».

Фото з архіву автора  

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