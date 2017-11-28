МРІЯ ОБОВ’ЯЗКОВО ЗДІЙСНИТЬСЯ

ДРУГУ СУБОТУ ПІДРЯД ПРЕС-КЛУБ «ВІЛЬНОГО ЖИТТЯ ПЛЮС» СТАВ АРЕНОЮ НАПРУЖЕНИХ СПОРТИВНИХ БАТАЛІЙ. В ОСІННІЙ ПЕРШОСТІ СЕРЕД ДІТЕЙ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ ГАЗЕТИ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 23-Є ЮНИХ ТАЛАНТІВ ДРЕВНЬОЇ ГРИ З ТЕРНОПОЛЯ, ЧОРТКОВА, ЗАЛІЩИКІВ, ЗБОРІВСЬКОГО І ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНІВ.



Дещо випереджаючи події, не можу не зауважити, що після завершення баталій важко було не помітити задоволення організаторів. Абсолютний переможець цьогорічних стартів (сім очок із семи можливих), першорозрядник Сергій Галапуп із Великих Бірок Тернопільського району свого часу був відзначений іменним призом наймолодшому учасникові. Найкраща, так би мовити, ілюстрація: той, хто прагне зійти на вершину, має чимало шансів домогтися омріяного. Адже згодом Сергій неодноразово ставав переможцем і призером традиційних змагань серед дітей передплатників «ВЖ плюс».

Цьогорічний же турнір за швейцарською системою в сім турів із п’ятнадцятихвилинним контролем часу для кожного, як ви вже, шановні читачі, встигли дізнатися, зібрав чималу кількість учасників. Причому кинути виклик першорозрядникам не побоялися не тільки нижчі за спортивним званням, а й початківці, що тільки вивчають ази шахової науки. Попри те глядачі, більшість з яких склали батьки юних обдарувань та їхні наставники, стали свідками напруженої боротьби ледве не в кожній партії. Скажімо, другорозрядник Матвій Чорний, здобувши без зусиль перемогу в дебютному турі, вже в наступному не менш упевнено крокував до перемоги в двобої з майбутнім бронзовим призером турніру Дмитром Федорівим. Біда лишень у тому, що за хід до оголошення мату в потенційного переможця впав «прапорець» на годиннику. А шахові закони в такому випадку невблаганні — поразка.

Про рівень же майстерності майбутніх спадкоємців Василя Іванчука красномовно свідчить закінчення партії доволі перспективного Валентина Гульки з Чорткова, про якого «ВЖ плюс» нещодавно розповідало, з уже згаданим і набагато досвідченішим Сергієм Галапупом. Останнім своїм ходом c4 білі, діями яких керував Гулька, запланували виграти пішака. Глянувши на позицію, передусім стало зрозумілим, що в той же час ферзь білих тимчасово опинився поза грою: різнокольорові слони забезпечували перевагу тому, хто першим кинеться в атаку!

Зорієнтувавшись у непростій ситуації, Сергій Галапуп не забарився пожертвувати слона на полі f3: 1.… C:f3 2.gf Ф:f3 3.Тf1. За цієї позиції найкращим рішенням для білих було би повернути до гри свого ферзя, поставивши його на поле с1. Знайти цей хід, без сумніву, можна було після прорахунку кількох варіантів. Але коли часу обмаль, навіть досвідчені шахісти, зазвичай, просто захищаються: 3.… Фg4+ 4.Крh1. На дошці після цього цікаве співвідношення сил: у чорних два пішаки за слона і можливість прямої атаки на суперника; білим же потрібен точний захист і холоднокровність.

Про те це легко сказати, а практично… Партія продовжилася так: 4.… е5 5.Сg3 Тd2 6.Таd1 h5. Позиція динамічної рівноваги!! Причому ціна ходу різко зростає. Найменша неточність або неправильний порядок ходів може швидко привести до поразки: 7.Cf2? Прикра помилка! 7.… Фf3 8.Крg1 Тс6! І все — перемога за чорними.

Позиція після ходу 1. … С:f3

Відкриттям же цьогорічного турніру став семирічний Назар Сохор. Юний шахіст проводив цікаві партії. Проте п’ятнадцятихвилинного контролю часу йому поки замало. Як і досвіду турнірної боротьби. А тому кілька необов’язкових поразок. У підсумку Назар розділив 5-6 місця і нагороджений спеціальним призом організаторів. Традиційно відзначений і наймолодший учасник турніру — Олександр Сухарський, якому нещодавно виповнилося шість років.

А компанію Сергієві Галапупу на п’єдесталі пошани склали Петро Запорожець із Байківців Тернопільського району (5,5 очка із семи можливих) і тернопілець Дмитро Федорів, який відставши ще на півбала, за додатковими показниками випередив Влада Кустру.

І. ПОДОЛЬСЬКИЙ,

головний суддя змагань.

На фото: відкриттям змагань став Назар СОХОР; до п’ятірки найкращих увійшли (зліва направо): Дмитро ФЕДОРІВ, Влад КУСТРА, Сергій ГАЛАПУП, Петро ЗАПОРОЖЕЦЬ і Назар МАРТИЩУК; під час турніру.

Фото Василя БУРМИ