Наживаються на пенсіонерах

ПРОТЯГОМ ОДНІЄЇ ДОБИ НА ЛІНІЮ «102» НАДІЙШЛО ОДРАЗУ ТРИ ЗВЕРНЕННЯ ВІД ЖИТЕЛІВ ТЕРНОПОЛЯ. УСІ ВОНИ РОЗПОВІЛИ ПРО ШАХРАЙСЬКУ СХЕМУ, ЗА ЯКОЮ ДВОЄ З НИХ ВТРАТИЛИ ВЛАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ.

За словами потерпілих, до них завітав непроханий гість, який представився працівником обленерго. Незнайомець запевняв, що краянам необхідно здійснити заміну лічильника, оскільки він застарів.

Вісімдесятишестирічний пенсіонер, не задумуючись, впустив до помешкання псевдопрацівника. Зловмисник оглянув квартиру та в одній із кімнат попросив усе забрати з комоду, адже в стіні необхідно буде зробити отвір.

Дружина потерпілого вийняла заощадження та поклала їх у книжку, яка лежала поруч. Це побачив крадій і сказав, що робота вартує дві тисячі гривень, але якби потерпілий був учасником бойових дій, усе було б безплатно.

Пенсіонер запевнив шахрая, що він ветеран війни, та попрямував за документом, чим і скористався аферист. Він витяг з книжки всі кошти, сума чимала — чотири тисячі гривень та 500 американських доларів. Повернувшись, краянин зрозумів, що його ошукали, адже ні коштів, ні незнайомця не було.

За аналогічною схемою потерпіла ще одна місцева жителька. Пенсіонерка втратила шість тисяч гривень. За допомогою звернулась до поліцейських.

А от 75-річна тернополянка завдяки своїй застережливості навіть не впустила незнайомця на поріг. Непроханий гість попрямував далі в пошуках швидкої наживи.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 185 ККУ.

Правоохоронці неодноразово наголошували жителям і гостям краю на тому, як не стати жертвою обману. Не довіряйте незнайомцям, які представляються працівниками різних служб. Не впускайте підозрілих осіб до помешкання, завжди перевіряйте їхні документи, телефонуйте у відповідні установи для уточнення інформації.

А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел