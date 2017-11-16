Обласний чемпіонат разом із першістю школи

У Хоростківській районній ДЮСШ імені М.І. Підодвірного визначилися лауреати особистого чемпіонату області і першості Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з важкої атлетики. Окрім вихованців останнього навчального спортивного закладу, за нагороди змагалися також атлети із Хоросткова, Скалата, Бучача та Озерної на Зборівщині.

У трьох найлегших вагових категоріях турніру дівчат успіху домоглися Вікторія Прокіпчук, Юлія Олійник і Василина Боднарик з ОДЮСШ із літніх видів спорту, які тренуються під керівництвом Романа Бутрина і Степана Онищука. А на завершення прихильники «залізної гри», серед яких були і майстер спорту міжнародного класу Володимир Стахів, перший на Тернопільщині майстер спорту з важкої атлетики Ігор Паньків, а також майстри спорту Богдан Стахів, Михайло Лицар, Олег Петренко, Василь Карпишин, змогли насолодитися і майстерністю (вибачте за тавтологію) майстрів нинішнього покоління — Іванни Павлик зі Скалата (тренер Віктор Симів) і Марії Теодозів із Хоросткова (Ярослав Ваверчак).

Не менш авторитетним за складом виявився і турнір чоловіків — майстри спорту Михайло Гуменюк з обласного центу, Роман Гудз із Бучача, Руслан Вовна зі Скалата, кандидат у майстри, син Романа Бутрина Дмитро. Звісно, що підопічні тренера Тернопільської ДЮСШ №1 Володимира Тернопільського, а також Ярослава Козюпи з Ігорем Павликівським, Віктора Симіва і Романа Бутрина не мали рівних у своїх вагових категоріях. Хоча і не прагнули викластися на повну, зважаючи на те, що вже 22 листопада в Харкові стартує чемпіонат України з важкої атлетики серед вихованців шкіл вищої спортивної майстерності.

Поінформувавши прихильників спорту про те, що чемпіонами в своїх вагових категоріях стали також Михайло Голояд зі Скалата, Володимир Лапук із Хоросткова (тренер Василь Криницький), Владислав Конюшенко з ОДЮСШ із літніх видів спорту і Максим Мазаєв з Тернопільської ДЮСШ №1, зауважу: до збірної Тернопільщини на згадані всеукраїнські старти тренерська рада ввела Іванну Павлик, майстра спорту міжнародного класу Марію Хлян зі Скалата, Ірину Копитко, Олену Салабай, Михайла Гуменюка, Романа Гудза, Дмитра Бутрина і Руслана Вовну.

Наталія СЕНІВ.

Фото з архіву навчального закладу