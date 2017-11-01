Підтримайте популяризацію картингу

Картинг — захоплюючий вид спорту. Динамічний та швидкісний, він дає максимум адреналіну тим, хто ним захоплюється. Особливо сильне бажання оволодіти цим видом спорту у дітей та підлітків. Адже картинг допомагає їм ще змалку набути вміння водити транспорт, розвити свої здібності у технічному напрямку, а згодом — розширити світогляд у сфері винахідницької діяльності.

Наразі змагання з картингу дають можливість не тільки позмагатися, а й отримати справжні драйвові емоції, випробувати себе на «екстремальність», швидко здобути навички водіння в нестандартних умовах. Але машина — це не лише рух, а й складний, відрегульований механізм і для того, щоб він працював, необхідно прикласти чимало зусиль та оволодіти необхідною кількістю знань.

Картингова траса, що є в нашому місті, має протяжність 800 метрів. Вона — єдина облаштована і найбільша у Західній Україні, що дозволяє проводити змагання різних рівнів, тому в активістів виникло бажання відродити цей вид спорту. Тим більше, з кожним роком все більше охочих мріють спробувати свої сили в цьому виді автоспорту.

У Тернополі розвитком цього недешевого виду спорту, почала займатися громадська організація «Картинговий клуб «Тернопіль», в яку входять фанати-батьки, колишні спортсмени з цього виду спорту. ГО «Картинговий Клуб «Тернопіль» спільно з комунальним закладом тернопільської міської ради «Станція юних техніків» створила гурток картингу, у якому навчається учнівська молодь міста. Тренером, керівником гуртка є Андрій Грабець. Сюди приходять учні, які бажають навчитися як ремонтувати, так і майстерно керувати картом, мріють про велику швидкість, славу гонщиків «Формули-1». На заняттях вихованці знайомляться з історією автомобілебудування та картингу, вивчають будову та принцип роботи двигуна, шасі, правила дорожнього руху, правила змагань з картингу та опановують вміння ним керувати. У гуртку «Картинг» навчаються діти віком з 6 до 18 років. Андрій Степанович продовжує втілення власної мрії у своїх учнях — участь у чемпіонаті Формули-1. Для цього його вихованці долучаються до всіх національних змагань.

І тренеру уже є чим пишатися, поміж його вихованців — абсолютний чемпіон України серед учнівської молоді 2017р. в індивідуальному заліку класу «Піонер-Н» і «Піонер-Б», учень Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Матвій Грабець (11 років). Друге місце в індивідуальному заліку класу «Піонер-Н» посів Юра Красуля — учень ЗОШ № 22 (12 років). Щоб досягти цього високого результату, витрачено п’ять років кропіткої праці і багато коштів.

Нещодавно громадська організація «Картинговий клуб «Тернопіль» у рамках ініціативи «Громадський проект» розробила публічний проект — «Розвиток та популяризація автоспорту, його виду — картинг». За нього можна проголосувати за наступним посиланням https://pb.rada.te.ua/projects/14 до 7 листопада цього року і тоді задум буде реалізовано за кошти міського бюджету. Просимо підтримати проект із розвитку картингу небайдужих тернополян, адже якщо не будемо інвестувати у своїх дітей — не побачимо майбутнього.

Михайло КРИЖАНІВСЬКИЙ,

методист КЗ ТМР «Станція юних техніків»

Фото з архіву автора