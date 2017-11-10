Середня зарплата підскочила, але не перестрибнула

Хоч і кажуть, що середня зарплатня, як середня температура по лікарні — в когось 40, а в когось — 35 градусів, усе ж за цим показником можна визначити, наскільки сприятлива чи ні ситуація з виробництвом, інвестиціями в регіоні.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника з економіки в Тернопільській області у вересні 2017 р. становила 5765 грн, що на 51,6 відсотка більше, ніж у вересні 2016 р.

Про це повідомила начальник управління обробки даних демографічної та соціальної статистики головного управління статистики в області Уляна Кузишин.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах краю на перше жовтня 2017-го становила 10,6 млн грн, з них 9 млн — на економічно активних. Основна сума заборгованості припадає на підприємства, установи, організації охорони здоров’я та надання соціальної допомоги — 48,2 відсотка і промисловості — 47,4%.

За даними Державної служби статистики, по Україні середня зарплатня у вересні становила 7351 грн. Серед усіх областей країни лише три у вересні мали середню зарплатню, нижчу за 6000 грн. Це Чернівецька, Тернопільська й Чернігівська області.

Наші сусіди — Хмельницька, Івано-Франківська й Львівська області — заробляли більше, аніж ми. Так, на Хмельниччині у вересні в середньому заробітна плата становила 6094 грн, на Івано-Франківщині — 6214, Львівщині — 6784 грн.

Тривалий час Тернопільщина тримала «пальму першості» в списку найнижчих зарплат. Цього разу нас «випередила» Чернівецька область, де середня зарплатня за вересень становила 5731 грн, перед нами — Чернігівщина, де у вересні люди заробляли в середньому 5793 грн на місяць. Тож середня зарплатня на Тернопіллі підскочила, але не перестрибнула середню по Україні, навіть не подолала 6000 грн, як зарплатня у сусідів.

Валентина БАЦА.

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