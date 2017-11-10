Що заважає підприємцям розвивати свої громади?

Розвиток малого і середнього підприємництва (МСП) у нашій країні — чи не одне з головних завдань, що стоїть перед державою, зокрема й територіальними громадами. Адже в умовах децентралізації МСП мають дати поштовх розвитку громадам, стати однією з основ їхніх бюджетів.

Про це йшлося на конференції «Підтримуємо підприємництво — розбудовуємо громаду», що відбулася у Тернополі. Важливо, що на захід були запрошені представники громади, яка наразі послуговується Програмою розвитку малого та середнього підприємництва на 2018—2019 роки, розробленою робочою групою в рамках меморандуму про співпрацю між громадською організацією «Центр регіонального розвитку та права» і Вишнівецькою селищною радою. Тож Вишнівецька ОТГ стала однією з перших в Україні, де ухвалено програму розвитку МСП.

— Наголошу на тому, як саме ми вибирали громаду, для якої мали розробляти програму, — каже голова ГО «Центр регіонального розвитку та права» Лариса Римар. — Серед багатьох обрали Вишнівецьку громаду, бо побачили величезне бажання людей, які там працюють, розвивати свою територію, змінювати умови роботи підприємців, щоб наповнювати бюджет громади.

За словами Лариси Римар, якщо все те, що напрацювали, втілити в життя, то це дасть можливість використати конкурентні переваги громади й збільшити надходження до бюджету на 15—20 відсотків. Також з’являться можливості розширити ринки збуту тих виробників, які працюють на території громади, зокрема за рахунок зростання експорту в країни ЄС, збільшити чисельність осіб-підприємців і зменшити кількість безробітних, подолати нелегальну зайнятість.

Як зауважила експерт проекту Ольга Мазаєва, ціллю було визначити, які бар’єри виникають на шляху розвитку МСП, допомогти подолати їх, а отже, посприяти активним людям знайти свою нішу в підприємництві.

— Під час розробки програми для Вишнівецької ОТГ ми зіткнулися з неочікуваною проблемою, — каже Ольга Мазаєва. — З’ясувалося, що немає реальних статистичних даних щодо цієї громади. Очевидно, що таких даних немає і щодо інших громад. Тож нам довелося збирати величезний обсяг інформації. Зробили ми це за допомогою представників Вишнівецької ОТГ.

На важливості розробленої програми для МСП у Вишнівецькій громаді наголосили заступник вишнівецького селищного голови Юлія Цимбалюк, приватний підприємець, голова ради підприємців при селищній раді Михайло Борсук, голова ради підприємців при Тернопільській облдержадміністрації Володимир Гевко.

Валентина ДЕВЛИШ.

Фото з вільних джерел