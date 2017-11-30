Шукають помічників Чудотворця

В обласному центрі стартувала щорічна благодійна акція «Миколай про тебе не забуде». Завданням дійства є підготувати та передати подарунки від святого Чудотворця дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей, сиротам та напівсиротам, малюкам, чиї родини опинилися у скрутному становищі. Списки дітлахів організатори оновлюють щорічно. Загалом в обласному центрі проживає майже дві тисячі потребуючих хлопчиків та дівчаток до 12 років.

Акція, зазначає її координаторка Ірина Бревко, відбуватиметься у кілька етапів. Щонеділі з 26 листопада по 17 грудня волонтери продаватимуть пряники біля храмів УГКЦ. Усі виручені за випічку кошти доброчинці спрямовуватимуть на закупівлю складників подарунків. З 15 по 18 грудня відбуватиметься пакування презентів. У переддень свята доброчинці розвозитимуть і віддаватимуть пакунки дітям особисто.

Підготовка до свята вимагає неабияких зусиль, тож організатори акції просять відгукнутися небайдужих людей, які допоможуть випікати та пакувати пряники, формувати святкові пакунки (від 16 років), а також волонтерів, котрі 18 грудня від імені святого Миколая їх вручатимуть малюкам (від 18 років). Закликають зголоситися й водіїв, котрі власним авто зможуть довозити помічників Чудотворця до домівок дітей. Аби зареєструватися у команду волонтерів, потрібно заповнити анкету на сайті http://mykolajte.blogspot.com/.

Доброчинці просять долучитися до акції й усіх небайдужих краян — приносити для дітей нові іграшки, канцелярське приладдя, солодощі, засоби гігієни. Окрім речей, можна пожертвувати і кошти, опустивши їх у скриньки з логотипом акції. Пункти збору подарунків та грошей діятимуть на парафіях церков УГКЦ, у школах, університетах, а також на «фабриці святого Миколая», що у храмі свмч. Йосафата (м. Тернопіль, вул. Лучаківського, 5). Телефон для довідок — (068)242-09-89.

Адріана ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел