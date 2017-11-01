Слава українським бійцям!

Під таким девізом 27 жовтня у спортивному залі Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського відбувся традиційний турнір з кікбоксингу серед дітей та підлітків, присвячений воїнам, котрі загинули в бойових діях, захищаючи нашу державу, і які назавжди в нашій пам’яті залишаться героями.

Своїми цікавими й захопливими поєдинками юні кікбоксери довели, що вони — майбутнє нашої країни — патріоти, мають характер, бойовий дух і бажання перемагати та стати достойними захисниками України.

Чемпіонами в різних вагових категоріях стали Степан Гринишин, Вадим Попадюк, Роман Кулій, Максим Кагадій, Остап Шмиголь, Олександр Дубина, Ярослав Деренюк, брати Павло та Арсен Стефанчишини, Олександр Сулило, Володимир Провальний, Назар Левкович, Олександр Піхуник.

Турнір відбувся за підтримки депутата районної ради Г. М. Горячого, директора педагогічного коледжу Р. І. Пахолка і відділу сім’ї, молоді та спорту Чортківської райдержадміністрації в особі О. В. Галущака.

Богдан ФЕДОРИШИН,

керівник фізичного виховання Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського.

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