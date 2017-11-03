Мені приходять листи у переклеєних конвертах. Підозрюю, що їх читає хтось із працівників пошти. Куди скаржитися?

МИКОЛА.

Зборівський р-н.

Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені тільки судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо (стаття 31 Конституції України).

За порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається засобами зв’язку або через комп’ютер, передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 163 Кримінального кодексу України.

Щоб захистити своє конституційне право на таємницю листування, можете за місцем свого проживання звернутися з відповідною письмовою заявою до відділу поліції. Там повинні відкрити кримінальне провадження і провести досудове розслідування. Постарайтеся зберегти переклеєні конверти та адресовані вам листи. Вони знадобляться для встановлення зловмисника.

Орест ЗВАРИЧ.

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