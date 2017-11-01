Тернопільські тайські боксери завоювали «золото» у Івано-Франківську

На відкритому чемпіонаті Івано-Франківської області з тайського боксу, який відбувався протягом 28-29 жовтня, тернопільські спортсмени неодноразово піднімалися на чемпіонський п’єдестал.
Як ми повідомляли раніше, Тернопіль представляли шестеро боксерів. Хлопці завоювали кубок за друге командне місце.
Серед нагород збірної Тернополя – два «золота» та чотири «срібла».
Досягнення місцевих тайських боксерів виглядають так:
Остап Мицишин – перше місце у категорії до 40 кг.
Максим Сливінський – перше місце у категорії до 51 кг.
Назар Доскоч – друге місце у категорії до 75 кг.
Андрій Хоркавий – друге місце у категорії до 59 кг.
Назар Крупніцький – друге місце у категорії до 51кг.
Максим Онуфренко – друге місце у категорії до 30 кг.
«Наші спортсмени достойно представили край і обласну федерацію тайського боксу. Наймолодшому лише 10 років, а найстаршому – 17. Попри свій юний вік, кожен з них продемонстрував не абияку силу та витримку », – коментує голова федерації тайського боксу Тернопільщини Богдан Юлик.