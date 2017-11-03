У ЇЇ РОБОТАХ — ЕНЕРГІЯ І ЖИТТЄЛЮБНІСТЬ

СІМДЕСЯТ РОБІТ НА СВОЇЙ ПЕРСОНАЛЬНІЙ ВИСТАВЦІ В ОБЛАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ МУЗЕЇ ПРЕДСТАВИЛА МИСТКИНЯ ІЗ КРЕМЕНЦЯ ТЕТЯНА БАЛБУС. ЦЕЙ ВЕРНІСАЖ ХУДОЖНИЦЯ ПРИУРОЧИЛА ДО ЗНАЧНОЇ ПОДІЇ — НАПЕРЕДОДНІ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА ЇЙ ПРИСВОЇЛИ ЗВАННЯ ЗАСЛУЖЕНОГО МАЙСТРА НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНИ.

— В основному я створюю серії робіт з таких елементів народного мистецтва, як яворівський, гуцульський, петриківський розпис, використовую символи писанкарства. Зокрема, в мене є серії «Букети», «Свята і обряди», а також «Пори року», де використана стилізація природних мотивів. Зобразила і східний календар на український лад. Мої роботи виконані переважно гуашшю, — зазначила Тетяна Балбус.

Привітали художницю із відкриттям виставки її колеги з обласного центру та Кременця, студенти тернопільських національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та кооперативного торговельно-економічного коледжу, Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.

Директор обласного художнього музею Ігор Дуда зазначив, що роботи Тетяни Балбус відвідувачі мають змогу оглядати протягом усього періоду існування закладу. Окрім цього, їх легко виділити з-поміж інших експонатів.

«Роботи дають уяву про творчість майстрині, — зауважив Ігор Дуда. — Кожний художник, кожний митець повинен відшукати себе, свою тему, почерк, стиль, манеру. Без цього він безликий, його важко вирізнити. Тетяна Балбус знайшла себе в декоративному живописі, вона виділяється своєю композицією, своїм життєрадісним кольором».

Художники, що вітали колегу, неодноразово підкреслювали колоритність картин, а також енергійність пані Тетяни — вона встигає викладати у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка та місцевій школі мистецтв імені Михайла Вериківського, керує мистецькими гуртами «Палітра» і «Натхнення», є дбайливою дружиною та мамою. І попри таку зайнятість, творить багато високопрофесійних робіт. Отож присвоєне звання стало ще одним визнанням багатогранного таланту художниці.

«Якщо комусь авансом надають це поважне звання, з надією, що в майбутньому митець створить багато гідних робіт, то Тетяна Балбус у цьому напрямі йде з випередженням», — відгукнувся про мисткиню теж заслужений майстер народної творчості України Антон Гриб.

Фото авторки