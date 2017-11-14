В Тернополі презентували навчальну гру про переселенців зі сходу

У Тернополі Програма «Радник з питань ВПО» презентувала навчальну гру «Переселенська блуканина». Гра дає можливість будь-якій людині зрозуміти всі складнощі життя українця, який вирішив виїхати з непідконтрольних територій, і вже викликала широке обговорення.

На заході учасники гри крок за кроком в ігровому форматі пройшли шлях внутрішньо переміщеної особи: від ухвалення рішення про переселення до моменту, коли людина повністю пристосувалась до життя в новому середовищі. Ці кроки – не метафора: на масштабованому ігровому полі 2 х 3 м на гравців чекали проблеми та сценарії з реального життя.

За допомогою грального кубика і фішок учасники пройшли ігрове поле, де на них тиснули колектори, позбавляли зароблених пенсій, виселяли з орендованого житла тощо. У сценарії гри, який розробила програма «Радник з питань ВПО» спільно з самими переселенцями, змодельовано 76 ситуацій, які описують буденні події життя ВПО.

«Я на собі відчула, що таким людям необхідно надавати допомогу. Впевнена, ця ініціатива покращить ставлення до переселенців. Відчула труднощі, з якими стикаються переселенці, багато чого я не знала», – розповіла учасниця гри, співробітниця Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги Ірина Максимюк.

Створення такої гри стало можливим завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках проекту «Подолання соціальних наслідків конфлікту на Донбасі та незаконної анексії Криму за допомогою державних структур в Україні та громадянського суспільства», який реалізовує канадська неурядова організація Stabilization Support Services.

Ілля СКИРТАЧ

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