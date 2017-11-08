ЯК УЗАКОНИТИ САМОВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

У серпні 2014 р. на підставі договорів дарування я став власником земельної ділянки, а також частини одноповерхового житлового будинку, будівель і споруд, що на ній розташовані. Тоді були зареєстровані мої права на цю нерухомість.

Я тричі звертався в Тернопільське міське управління містобудування, архітектури та кадастру ради з письмовими заявами про надання будівельного паспорта на реконструкцію свого житла. Хотів реконструювати дах над придбаним помешканням, а також узаконити добудову вхідного коридору, кухні і санвузла, здійснену колишнім власником. Мені весь час відмовляли. Перший раз запропонували надати схему забудови земельної ділянки та матеріали технічної інвентаризації приміщень. Коли отримали такі документи, то стали вимагати, щоб я «привів представлений пакет документів у відповідність на даний момент до існуючої ситуації». Третій раз (у вересні 2017 р.) відмовили у зв’язку із самочинним будівництвом.

Загальна площа добудови становить усього 25,3 кв. м. Мої сусіди не мають до мене жодних претензій. Як вийти з цього зачарованого кола, створеного чиновниками нашої патріотичної міської влади?

ВАСИЛЬ.

м. Тернопіль.

Забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок може здійснюватися на підставі будівельного паспорта, який визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки. Для таких об’єктів розроблення проекту будівництва здійснюється винятково за бажанням замовника. Надання будівельного паспорта здійснюється уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження відповідної заяви та пакета документів. Про це йдеться у статті 27 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності».

Власник має право зводити на своїй земельній ділянці будівлі та споруди, здійснювати їх перебудову. Він набуває права власності на зведені ним будівлі, споруди за умови додержання архітектурних, будівельних, санітарних, екологічних та інших норм і правил, а також за умови використання земельної ділянки за її цільовим призначенням (стаття 375 Цивільного Кодексу, далі — ЦК).

Житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються також самочинним будівництвом, якщо вони збудовані без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи без належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил. Особа, яка здійснила самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього. На вимогу власника земельної ділянки суд може визнати за ним право власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване на ній, якщо це не порушує права інших осіб. У разі істотного відхилення від проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, істотного порушення будівельних норм і правил суд за позовом відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування може постановити рішення, яким зобов’язати особу, яка здійснила будівництво, провести відповідну перебудову (стаття 376 ЦК).

Для узаконення самочинно добудованих вхідного коридора, кухні і санвузла ви можете звернутися до суду з позовом про визнання за вами права власності на ці об’єкти. До позовної заяви необхідно подати висновок компетентних органів про можливість надійної та безпечної експлуатації житлового будинку з добудованими до нього об’єктами. Крім того, слід заручитися підтримкою сусідів, що самочинне будівництво не порушує їхніх прав.

Органи державної влади, місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов’язані надавати на звернення громадян обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40 Конституції). Якщо ці органи чи їх посадові і службові особи не дозволяють вам реконструювати дах над придбаним помешканням, то вони повинні обгрунтувати свою позицію з наведенням фактичних і правових підстав. Зрештою, на них теж можна поскаржитися до суду.

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел