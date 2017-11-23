Юлія Шпинда-Малик – “Різдво в серці”. Слова – тернопільського поета-пісняра Сергія Сірого. Музика і виконання – Юлії Шпинди-Малик.
Фото з вільних джерел
Юлія Шпинда-Малик – “Різдво в серці”. Слова – тернопільського поета-пісняра Сергія Сірого. Музика і виконання – Юлії Шпинди-Малик.
Фото з вільних джерел
Попри те, що держава гарантує (серед усього іншого) безкоштовну освіту, нині зростає кількість батьків, які воліють віддавати дітей у приватні освітні заклади. Зокрема, дошкільні.
На центральних площах різних міст України, зокрема і в Тернополі, нині, в річницю загибелі Андрія Кузьменка, відбудуться вечори пам’яті. Організовують заходи шанувальники «Скрябіна».
Поки євроремонт не дістався всіх куточків Тернополя, тут є ше на що подивитися. Є багато під’їздів, зайшовши в які, відчуваєш дух міста.