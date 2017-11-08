За кордон. Працювати чи в рабство?

«Тільки не зі мною! Зі мною таке ніколи не станеться!» — повторюємо, заспокоюючи себе. І водночас щороку тисячі українців потерпають від торгівлі людьми.

За оцінками представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, з 1991 року від торгівлі людьми постраждали понад 160 тисяч громадян нашої країни. Ця проблема може торкнутися кожного, не залежно від статі, віку, освіти чи соціального статусу. Більшість постраждалих, які протягом останніх років отримали допомогу від МОМ, — молоді люди віком до 35 років. Наймолодшій із них було три роки, найстаршій – 83.

Щороку сотні українців виїжджають на роботу за кордон. Із Тернопільщини — найбільше. Тому Тернопіль опинився в числі тих міст, де пройшла інформаційна кампанія «Небезпеку видно не одразу», присвячена європейському дню боротьби з торгівлею людьми.

У ході за свободу, що стартувала від торгово-економічного коледжу й завершилася на Театральному майдані, взяли участь близько 200 осіб. Вони прямували центральною вулицею обласного центру із чорними парасольками — символом захисту, й виголошували гасло «Європа без торгівлі людьми!» На майдані відбулася інформаційна акція — волонтери розповідали, що потрібно знати, аби захиститися від рабства.

— Мета таких акцій — підвищення рівня обізнаності з негативним феноменом — тогівлею людьми, — каже Марина Пасічник — координаторка національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування емігрантів, що діє при ГО «Відродження нації» вже понад десять років. — Для нас найважливіше поінформувати людей, що з такою проблемою може стикнутися кожен. Тому потрібно знати свої права і як у таких випадках поводитися. За дослідженнями МОМ, 21 відсоток українців зізналися, що будуть виїжджати на роботу за кордон ризикованими шляхами і працювати там нелегально. Але і в Європі, і в Російській Федерації існує явище торгівлі людьми.

Це дуже вигідний злочинний бізнес. За рівнем прибутковості він займає третє місце після нелегальної торгівлі зброєю і наркотиками. Але зброю можна продати лише раз, а людину — кілька разів. Отже, щорічний дохід злочинців від торгівлі людьми у всьому світі — близько 32 мільярдів доларів. Для одних — це величезні гроші, для інших — страждання, зруйновані сім’ї, втрачене здоров’я і навіть життя.

Усі ми повинні бути обачними. Особливо тепер, коли діє безвізовий режим і багато людей розцінюють його як можливість працювати в Європі. Проте це хибна думка, адже безвіз дає нам змогу лише подорожувати без оформлення віз.

Та якщо ви все ж стали жертвою чи трудової експлуатації, чи сексульної, чи примусового жебрацтва, якщо вас примушують працювати у порнобізнесі, втягують в іншу злочинну діяльність, торгівлю людьми з метою вилучення органів тощо, не замовчуйте свою проблему. Звертайтеся до правоохоронних органів, до державних структур, аби отримати статус особи, котра постраждала від торгівлі людьми. Або телефонуйте на національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів за номером 527 (із мобільних — безкоштовно) та 0 800 505-501 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів).

Особи, котрі постраждали від торгівлі людьми, відповідно до Закону України «Про протидію торгівлі людьми», мають право на безкоштовну й конфіденційну допомогу від держави, а саме: на безкоштовне медичне обстеження, сприяння у відновленні документів, отримання психологічної, соціальної, правової та іншої допомоги, сприяння у професійній підготовці й працевлаштуванні, одноразову матеріальну допомогу.

Віра МИСЕВИЧ,

студентка третього курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

На фото: арт-інсталяція «Невидимі» у Тернополі.

Фото Віри Перун