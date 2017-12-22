Адреси відпочинку

Драмтеатр

З 16 грудня по 4 січня щоденно актори представляють маленьким глядачам новорічне дійство у фойє театру «Пригоди в країні Морозива» та прем’єру — музичну казку «Кришталева туфелька». 24 та 25 грудня тернопільців та гостей міста запрошують на перегляд музичної комедії «Ніч перед Різдвом» (за твором М. Гоголя, сценічна редакція В. Жили). Початок дорослих вистав о 19.00, дитячих дійств — об 11.00 та 14.00.

Театр актора і ляльки

У неділю, 24 грудня, для хлопчиків і дівчаток проведуть дитячий ранок Дмитра Татарінова «Скарби новорічних морів» і покажуть виставу «Мороз-Морозенко». Поч. о 12.00 та 14.30.

Художній музей

Діють виставки із фондів музею — різдвяних листівок та живопису «Зимові рапсодії».

Філармонія

У неділю, 24 грудня, о 17.00 тут відбудеться концерт симфонічного оркестру та солістів обласної філармонії «Новорічна імпреза. Віденський вечір». Головний диригент — заслужений діяч мистецтв України Мирослав Кріль. Ведуча дійства — заслужена артистка України Адріана Онуфрійчук.

«Березіль»

У неділю, 24 грудня, о 14.00 розпочнеться звітний концерт громадської організації «Танцювальний клуб «Dance Life».

УД «Перемога»

У понеділок, 25 грудня, о 18.00 запрошують на концерт Галицького муніципального камерного оркестру. У середу, 27 грудня, о 17.00 розпочнеться новорічний концерт Тернопільського муніципального духового оркестру «Оркестра Волі».

До зустрічі наступного тижня!

А. ЗИМНЕНКО.

Фото Василя Бурми