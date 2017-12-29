Адреси відпочинку

Драмтеатр

До 4 січня у фойє театру — новорічне дійство «Пригоди в Країні морозива» та прем’єра музичної казки Г. Усача «Кришталева туфелька» (за мотивами казки Ш. Перро «Попелюшка»). Поч. об 11.00 і 14.00. 10 січня вашій увазі музична комедія М. Гоголя у сценічній редакції В. Жили «Ніч перед Різдвом», а 11 січня — музична комедія Я. Барнича «Гуцулка Ксеня». Поч. о 19.00.

9 січня відбудеться концерт Оксани Мухи під назвою «Різдвяний вечір по-львівськи». Поч. о 19.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують 30 грудня на новорічний ранок від Д. Татарінова «Скарби новорічних морів» та перегляд вистави «Мороз-Морозенко». Поч. о 12.00 і 14.30.

Художній музей

До 11 січня діятиме виставка живопису і графіки «Зимова рапсодія», а до 20 січня — експозиція різдвяних листівок із фондів музею. 12 січня завітайте на відкриття виставки-конкурсу на здобуття обласної мистецької премії серед художників-аматорів Тернопільщини. Поч. о 15.00.

Філармонія

10 січня відбудеться новорічна імпреза за участю симфонічного оркестру та солістів філармонії «Віденський вечір». Поч. о 18.30.

До зустрічі в новому році!

Фото Василя Бурми