Бережіться злодіїв

Кишенькові крадіжки — один із найпоширеніших видів злочинів. У більшості випадків крадіїв провокують самі громадяни, демонструючи своїм виглядом байдуже ставлення до майна. Краяни не задумуючись зберігають гаманці та засоби зв’язку у легкодоступних місцях, у відкритих сумках та кишенях.

Так 10 грудня на лінію «102» надійшло одразу три звернення від жителів обласного центру. Всі вони потерпіли від рук невідомих на території центрального ринку. Двоє потерпілих виявили відсутність мобільних телефонів, а 66-річна тернополянка втратила гаманець, в якому було 3100 гривень. Краяни оцінили завдані збитки на суму майже 12 тисяч гривень.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.

Як свідчить практика, злодії обирають неуважних, неповнолітніх або ж заклопотаних людей. Окрім громадського транспорту, вони можуть діяти в магазинах, на ринках та вокзалах. Аби не потрапити на гачок зловмисників, правоохоронці радять дотримуватись елементарних правил безпеки. Передусім будьте уважними в місцях масового скупчення людей, оскільки саме там найбільше трапляється злочинів.

Не носіть цінні речі в сумках, пакетах, ранцях на видному місці, а також кишенях брюк (особливо задніх). Сумку в транспорті краще тримати перед собою в руках або перекинути її через плече, затиснувши ліктем.

Пам’ятайте:

— для зберігання грошей чи мобільних телефонів використовуйте внутрішні кишені із застібкою. Зверніть увагу на те, щоб ваші портмоне чи гаманець не було видно з-під одягу;

— краянки, стежте за тим, аби жіноча сумка була завжди закритою, а в людних місцях намагайтеся притискати її до себе спереду;

— якщо ви відчули, як хтось нишпорить у вашій кишені, сміливо хапайте його за руку і кричіть, що впіймали злодія. Як правило, у таких випадках останній намагається викинути ваші речі на підлогу чи землю і зникнути;

— якщо хтось штовхнув вас у громадському транспорті чи в натовпі — не дивіться йому в обличчя, гляньте, що він тримає в руках. Можливо, це ваша річ.

Якщо ж ви все-таки стали жертвою кишенькових крадіїв, негайно повідомте про це в поліцію. Вчасне повідомлення про злочин допоможе оперативно викрити і затримати зловмисників.

А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел