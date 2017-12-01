Чекають слушної нагоди… Потерпілий втратив 6 тисяч гривень і телефон

До Тернопільського відділу поліції звернувся місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що потерпів від рук невідомого. Він втратив 6 тисяч гривень і телефон.

Як розповів потерпілий, на одній із центральних вулиць міста до нього підійшов невідомий чоловік. Незнайомець попросив допомогти, оскільки його автомобіль начебто арештували зі всіма документами та коштами.

50-літній місцевий мешканець погодився допомогти незнайомцеві. Спершу він дав свій мобільний телефон, аби той міг зв’язатися з рідними. Саме тоді зловмисник побачив готівку, яка була в бардачку автівки.

Згодом потерпілий погодився підвезти нового знайомого. Коли вони розпрощалися, тернополянин виявив відсутність готівки у сумі 6 тисяч гривень і телефону. По допомогу чоловік звернувся до поліціянтів.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують мешканцям краю не довіряти незнайомцям. Пам’ятайте, зловмисники чекають слушної нагоди, аби майстерно спустошити ваші кишені. Якщо ви потерпіли від пройдисвітів, не зволікайте, телефонуйте на лінію «102».

Віра МИСЕВИЧ,

студентка третього курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. Володимира Гнатюка.

Фото з вільних джерел