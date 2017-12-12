ЧИ ЛЕГШЕ БУДЕ ПРОЖИТИ НА ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ?

З першого грудня в Україні зріс прожитковий мінімум. Якщо ще хтось, можливо, не знає, що це таке: мінімальна вартість товарів і послуг, за рахунок яких людина могла б вижити. В офіційних документах ідеться про те, що він мав би зберегти здоров’я людини, а ще — дати їй можливість задовольнити культурні й соціальні потреби.

Які потреби, окрім тих, які б дали працездатній людині елементарно вижити, може задовольнити 1762 грн на місяць? Утім, і в цьому можна шукати позитив, бо відповідно зростуть і всі соціальні допомоги, які до прожиткового мінімуму прив’язані.

Для основних соціальних і демографічних груп населення з першого грудня прожитковий мінімум буде такий:

для дітей віком до 6 років — 1492 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років — 1860 гривень;

працездатних осіб — 1762 гривні;

осіб, які втратили працездатність — 1373 гривні.

Відповідно до нових розмірів прожиткового мінімуму, нараховуватимуть і нові суми соціальних допомог.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Цю допомогу надають у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу жінки (стипендії, зарплати, допомоги з безробіття тощо) на місяць, але вона не може бути меншою ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. Тобто з першого грудня 2017 року вона не може бути меншою, ніж 440,5 гривні (була 421 гривня).

Право на цю допомогу мають усі жінки, в тому числі й неповнолітні, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога при народженні дитини

Ця державна допомога наразі залишається без змін і становить 41280 гривень (10320 гривень — одноразова виплата і 860 гривень — щомісяця протягом 3 років).

Допомога одиноким матерям

Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

З грудня для дітей до 6 років максимальний розмір допомоги становить 1492 гривні (був 1426 гривень), від 6 до 18 років —1860 гривень (був 1777 гривень), від 18 до 23 років (якщо навчаються на стаціонарі) — 1762 гривні (був 1684 гривні).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Сума допомоги залежить від віку дитини. Для дітей до 6 років вона надається як різниця між 2984 гривнями та середньомісячним розміром аліментів, допомог і пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Від 6 до 18 років: як різниця між 3720 гривнями та середньомісячним розміром аліментів і пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Якщо дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, аліменти (за відсутності осіб, що за законом зобов’язані їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні шість календарних місяців не нараховувалися, ця допомога призначається у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

А також тим, батьки яких не мають можливості утримувати дитину, або їхнє місце проживання невідоме.

Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років становить 746 гривень (був 713 гривень), від 6 до 18 років — 930 гривень (був 888,5 гривні).

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Її надають у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I—IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення відповідних навчальних закладів розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для працездатної особи.

Якщо дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на момент влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю (крім державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам).

З грудня для дітей до 6 років максимальний розмір допомоги становить 2984 гривні (був 2852 гривні), від 6 до 18 років — 3720 гривень (був 3554 гривні), від 18 до 23 років (якщо навчаються на стаціонарі) — 3524 гривні (був 3368 гривень).

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

Розмір цієї державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але цей розмір не може бути більший ніж 75% прожиткового мінімуму для сім’ї.

Тож з першого грудня розміри прожиткових мінімумів такі:

для працездатних осіб — 370,02 гривні;

для осіб, що втратили працездатність, та інвалідів — 1373 гривні;

для дітей віком до 6 років — 1268,20 гривні;

для дітей віком від 6 до 18 років — 1581 гривня;

для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) — 1497,7 гривні.

Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

Розмір цієї допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більший ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

Допомогу надають дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає з інвалідом. З першого грудня максимальний розмір цієї допомоги становить 1700 гривень (був 1624 гривні).

Валентина БАЦА.

Фото з вільних джерел