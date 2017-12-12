ПОСЛАННЯ ВІД ЦЕРКВИ-МАТЕРІ. Вселенський Патріарх Варфоломій закликав до припинення війни та агресії на сході України. Про це йдеться в його посланні з нагоди 84-х роковин Голодомору в Україні. «У той час, як ми в молитві згадуємо звірства голоду, ми також хотіли б зробити молитовне звернення до всіх людей доброї волі щодо припинення війни, агресії і триваючого насильства в Україні, а також підкреслити важливість поваги до прав і гідності людини, особливо військовополонених, за збереження та звільнення яких ми, православні, молимось кожної служби Божої», — наголосив Вселенський Патріарх. Він також додав, що Константинопольська церква-мати назавжди духовно з’єдналася із христолюбивим народом України, розділяючи в подальшому і його радість, і смуток. «І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять, і коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться».

ПОМСТА ЗА СВОБОДУ. Жалобні церемонії у День пам’яті жертв Голодомору 1932—1933 років відбулися не лише в Україні, а й у 32 країнах світу. У парламентах 14 країн його визнано геноцидом українського народу (в Грузії, Еквадорі, Естонії, Колумбії, Латвії, Литві, Мексиці, Парагваї, Перу, Польщі, Угорщині, Австралії, Канаді та Португалії). Таке рішення прийнято і в шести американських штатах. США планують прискорити розгляд визнання Голодомору геноцидом на рівні країни. А ось Ізраїль заявив, що не робитиме цього.

У БОРГАХ, ЯК У ШОВКАХ. Станом на перше жовтня українці заборгували за комуналку (і це, не рахуючи газу та електроенергії) 12,6 мільярда гривень. За централізоване опалення і гарячу воду споживачі заборгували 7 млрд 57 млн гривень, за водопостачання і водовідведення — 2 млрд 73 млн; за утримання будинків і прибудинкових територій — 3 млрд 28 млн гривень; за вивіз побутових відходів — 415 млн 800 тис. гривень. Найбільше заборгували кияни, а також жителі Дніпропетровської і Харківської областей. А найстаранніше платять за комунальні послуги жителі Чернігівщини, Тернопільщини та Хмельниччини. Тим часом, роботодавці заборгували своїм працівникам 2 мільярди 467 мільйонів гривень.

ЖІНКА-ЛЕГЕНДА. Львівський національний академічний театр імені Марії Заньковецької розпочав свій сотий сезон виставою «Марія Заньковецька» за п’єсою Івана Рябокляча у постановці Федора Стригуна. Це вже друге звернення в театрі до цього матеріалу. За першої постановки (Олекси Ріпка) спектакль був у репертуарі упродовж 22 років, і зіграли його щонайменше 600 разів! Упродовж цього часу у виставі залишався прекрасний акторський квартет у складі Лариси Кадирової (Марія Заньковецька), Федора Стригуна (М. Садовський), Богдана Козака (С. Хлистов) та Володимира Максименка (М. Кропивницький). Повернення до цієї п’єси обумовлено не лише ювілеєм театру, а й тим, що, за словами Ф. Стригуна, наших корифеїв починають забувати.

А ТИМ ЧАСОМ… У Києві 1919 року відбувся мітинг, на якому виступав кривавий генерал Муравйов. Ось що він тоді сказав: «Якби ми здогадались свого часу повішати Кропивницького, Заньковецьку, Садовського, Саксаганського, Стальського, про жоден націоналізм не було б і мови». «Тільки ворог міг оцінити оту велику роботу, великий наступ, цей героїчний вчинок акторів малоросійської трупи», — зазначає «День».

ЄВРОПА ВТРАТИЛА ТЕРПІННЯ… Нещодавно Європейський парламент ухвалив критичну резолюцію про демократію в Польщі. За неї проголосувало 438 євродепутатів, 152 були проти, а 71 — утримався. Резолюцію підтримала навіть частина депутатів від опозиційної польської партії «Громадянська платформа». Документ дає змогу Європарламенту розпочати процедуру приведення в дію сьомої статті Договору про утворення Європейського Союзу. Євродепутати написали в резолюції, що ситуація в Польщі створює ризик порушення євросоюзних принципів. Як сказав євродепутат від Польщі Януш Левандовський: «Європа втратила терпіння щодо нашого уряду». У резолюції також міститься заклик призупинити вирубування Біловезької пущі.

…А ПОЛЬЩА ОБУРЮЄТЬСЯ. Євродепутати від «ПіС» заявили, що називання «Маршу незалежності» 11 листопада у Варшаві фашистським і ксенофобським є неправильним та скандальним. Також неправдивим вони назвали твердження про те, що за лідерами опозиції стежить поліція, а незалежність суду — під загрозою. Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що «шокований» дискусією в Європарламенті про серйозну загрозу для верховенства права у Польщі. Міністр Ващиковський вважає, що мову цієї дискусії можна вважати «мовою ненависті». Солідарність із Варшавою висловив лише Будапешт, оскільки Єврокомісія та Європарламент висловили подібні застереження і щодо Угорщини.

За інформаціями видань RISU, «Україна молода», «Високий Замок», «День», «Українське слово».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

Фото з вільних джерел