ЩО МИ ПРО НЬОГО ЗНАЄМО? Славетний гетьман Богдан Хмельницький народився у грудні 1595 року, а щодо точної дати дослідники ще й досі сперечаються. Його батько Михайло був чигиринським підстаростою, про матір майже нічого невідомо: у літописах не згадується її ім’я, а лише те, що була вона козачкою. Навчався Богдан Хмельницький спочатку в Київській братській школі, а потім у Львівській єзуїтській колегії. Там навчився письма, читання, стратегії бою, вивчив польську мову та латину. Два роки був у турецькому полоні, де опанував й турецьку, так що міг бути перекладачем. За часів гетьманства мав приблизно 1,85 метра зросту, широкі плечі, міцну статуру. Любив курити люльку, пити каву і завжди носив при собі шаблю. Тричі одружувався. Побудував десятки церков та монастирів. Помер Богдан Хмельницький 27 липня 1657 року в Чигирині від інсульту.

НЕПРОЧИТАНИЙ «УКРАЇНСЬКИЙ ГОМЕР». Твори нашого земляка Уласа Самчука в радянський період були заборонені, їх не видавали і не вивчали в школі. А все тому, що письменник належав до українських націоналістів. Однак Самчук мав чималу популярність серед емігрантів, його публікації в пресі чи свіжі твори передавалися з рук в руки. За життя він видав відому трилогію «Волинь», повість «Марія» — фактично перший твір про голодомор в Україні, «Морозів хутір» та інші. Утім, чимало з написаного залишилося неопублікованим. Два таких романи знайшла професорка Київського університету імені Грінченка Ірина Руснак і готує їх зараз до друку. Це «Сонце з Заходу» (1949) і «Саботаж УВО» (1931). Машинопис першого в архівах письменника не зберігся, навіть виникало побоювання, що він втрачений. Але роман друкувався в американській газеті «Свобода». Щоб зібрати докупи усі потрібні числа, довелося звертатись і в архів «Свободи», і до приватних колекціонерів. Простіше було із романом «Саботаж УВО», машинопис якого зберігся в архіві Інституту літератури імені Т. Шевченка НАН України.

ХТО МАЄ ГРОШІ, В ТЕАТРИ НЕ ХОДИТЬ? Народного артиста України Федора Стригуна запитали, чи ходять чиновники до театру? Ось що він відповів: «Лесь Танюк розповідав: «Якось у Верховній Раді оголосили, що в Опері для депутатів відбудеться вечір. Підходять до мене два депутати і питають: «Де той Оперний театр у Києві?» Навіщо можновладцям храм мистецтва, якщо в очах — доляри? Бідкаємося, що важко жити, а проїхати вулицями Львова неможливо. Затори. Хто має гроші, в театри не ходить».

ДЕ ВЧАТЬСЯ ЇХНІ ДІТИ. У вересні 2017-го парламент ухвалив новий закон «Про освіту». А поки реформи тривають, діти реформаторів навчаються у престижних закладах за кордоном. Так, дочка голови фракції «Народний фронт» Максима Бурбака Катерина — студентка одного з найпопулярніших вишів Британії — Міського університету Лондона. Інша Катерина, донька голови фракції «БПП» Артура Герасимова вчиться в Канадському приватному коледжі в Бронте. Перший заступник голови фракції «БПП» Ігор Кононенко відправив двох доньок навчатися до Європи: молодша вступила в Парижі в Інститут Марангоні (вивчає дизайн та моду), а середня вчиться у Швейцарії. Освіта кожної з них коштує батькові по 17 тисяч євро на рік. Донька Ірини Геращенко гризла граніт науки в університеті Британії, зараз живе в Лондоні. І Вікторія Сюмар теж віддала доньку вчитися до Туманного Альбіону. Витрати на її освіту приблизно такі ж, як в колеги по парламенту Ігоря Кононенка.

АЛКОГОЛЬНИЙ СКАНДАЛ розгорівся навколо Києво-Печерської лаври. Почалось усе з того, що журналісти ТСН звернули увагу на італійське вино із латинською назвою Lavra, яке в монастирських крамничках продавалося за безбожно високою ціною — 3,5 тисячі гривень за пляшку. Виявляється, що це вино Toscana Rosso з партії у 1200 пляшок виготовила на прохання Києво-Печерської лаври і подарувала його їй, оскільки у листі від намісника лаври Павла йшлося, що монастир є неприбутковою організацією і живе лише за рахунок пожертв. Італійці були певні, що вино призначається на подарунки, і їх шокувало, що його продають, та ще й за такою високою ціною. Навіть в італійських ресторанах така пляшка вина коштує 850 гривень, але ж не 3,5 тисячі. У лаврських крамничках продавці запевняли, що вино є надзвичайно цінним, бо воно освячене і має свою благодать.

ЩО ІМІТУЄ РОСІЯ? Як твердить доцент кафедри періодичної преси Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка Олекса Підлуцький, «святість насамперед». У російській масовій свідомості є абсолютно хибне цинічне переконання, що Росія має не тільки право, а й обов’язок заради правди нав’язувати свою волю і владу сусіднім народам. Російське поневолення, багатосторічна російська агресія дозволили цій державі збільшити свої території у десятки разів упродовж свого існування. І це подається як велике благо для цих народів». «З якого боку росіяни моральніші за українців, поляків, мексиканців, нікарагуанців, наприклад? Країна, де один з найвищих рівнів корупції у світі, де найвищий в Європі рівень убивств, де величезна кількість абортів тощо. Це твердження про особливу моральність росіян і факти вступають між собою у кричущу суперечність. Вести дискусію на рівні раціональних аргументів росіяни не здатні», — зазначає науковець.

За інформаціями видань «Експрес», «День», «Високий Замок», «Україна молода», «Українське слово».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел