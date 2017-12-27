ЯКБИ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ… «Цієї російської агресії проти України не було б (або принаймні б ця війна не перейшла з інформаційної, економічної та диверсійної у відкрите військове протистояння), якби кожен українець в Україні та за її межами відстоював власну національну ідентичність, пропагував українську мову, українські традиції та українську національну гідність, розуміючи, що Україна починається з нього! А всю цю владу, на жаль, якій було глибоко чхати на українську мову та українську самоідентифікацію, як основу української нації, обирали теж українці чи принаймні ті, які мають громадянство України, і часто-густо обирали за гречку, за гроші, продаючи тим самим і свій голос, і майбутнє своїх дітей. Ми вже кілька разів виходили на майдани, щоб розірвати це порочне коло пройдисвітів, неуків та злодіїв при владі… Але після майданів розходилися, думаючи, що все само собою розрулиться. Так не буває», — зазначає «День».

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ЗА ПРЕЗИДЕНТА ЗАМОВМО СЛОВО? «П. Порошенко багато в чому не виправдовує очікувань українців після Революції Гідності. Створив нових любих друзів, допустив багатократне падіння гривні, уряд ухвалює популістські соціально-економічні рішення, які призводять до інфляції та росту цін… Підстав є чимало, — але це не є підставою для Майдану чи імпічменту Президента. Стратегічно Порошенко веде країну у правильному напрямку. Сподіватися, що на цьому тернистому шляху не буде проблем і перешкод, марно… Імпічмент Президенту або новий Майдан за його відставку — це голуба мрія Путіна… Він зрозумів, що військовим шляхом скинути Порошенка і посадити на Банкову свою маріонетку не вдається, тому намагається зробити це чужими руками. І яка для нього різниця, чиї це руки? Згодяться й руки Саакашвілі». То висновок «Високого Замку».

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КОРОТКА В НАС ПАМ’ЯТЬ… «Зрештою, що такого непоправного й злочинного зробив Президент? — продовжує «Високий Замок». — Державний кордон він, як Саакашвілі, не проривав. Країну на 180 градусів не розвертав, як це хотів зробити Янукович. Попри весь скепсис песимістів, попри усі старання Кремля, Україна отримала безвізовий режим, а це нові ворота можливостей для українців. Якась коротка у нас пам’ять. Від часу запровадження безвізу минуло якихось півроку, а ми вже забули про цей здобуток і сприймаємо його як належне… Та головне, що, на відміну від Януковича, Порошенко аж ніяк не є маріонеткою Кремля. Навпаки, для Путіна він, як кістка в горлі, яка не дає проковтнути Україну. А ось ті, хто намагається цю кістку роздробити й знищити, свідомо чи мимоволі діють в інтересах Кремля».

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НЕ ЗАСЛУЖИЛИ! «Депутатам не повинні платити такі високі зарплати лише тому, що вони депутати. Парламенту, у якого рівень довіри два відсотки, навіть малих грошей платити не треба. Тільки тоді, коли вся країна почне розвиватися, коли не парламентарії, а прості люди будуть отримувати по 30 тисяч гривень зарплати і по 10—12 тисяч пенсії, тоді і можна підвищувати депутатам зарплату. А зараз вони такого підвищення не заслуговують». Так прокоментував підвищення зарплат народним депутатам Сергій Тарута, теж нардеп і засновник політичної партії «Основа».

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КОВБАСА НЕ З М’ЯСА, МАСЛО НЕ З МОЛОКА. Приголомшливі цифри навела Держпродспоживслужба. За її даними, приблизно 50 відсотків харчів на прилавках магазинів — фальсифіковані. Навіть страшно уявити, що ж ми їмо… Найчастіше фальсифікують молочні продукти, зокрема масло, де відбувається підміна молочного жиру на рослинний. Така сама проблема і зі згущеним молоком. А ще тверді та плавлені сири. З-поміж 34-х перевірених нещодавно зразків 17 виявилися фальсифікатом. Не краща ситуація і зі сметаною, де з 18-ти зразків сім також містили немолочні жири. Замість молочного жиру в продукт додають жири невідомого походження. Підробляють навіть такі прості продукти, як томатна паста та мелений перець…

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ЯК ЗВІЛЬНИТИСЯ ВІД ЦЕРКОВНОГО ЯРМА. Українці мають формувати власну помісну церкву на тих історичних традиціях, які були закладені ще за часів Київської Русі. Таке переконання висловив військовий експерт Олег Жданов. «Потрібно трошки заглянути в історію, — сказав він. — Справа в тому, що автокефалію отримувала церква Київської Русі у місті Києві. Фактично церква Московського патріархату служить за автокефалією, даною Константинополем Києву. Нам треба оголосити себе спадкоємцями Київської Русі. І поставити питання перед Константинополем, оскільки там у нас центр церковних рішень, щоб вони визначили статус московської церкви на нашій території». На думку експерта, робити це треба якомога скоріше.

За інформаціями видань «День», «Високий Замок», «Українське слово», «Експрес», RISU, «Україна молода».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел