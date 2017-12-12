ДО НАШИХ ЧИТАЧІВ!

НИНІ У РОЗПАЛІ ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ НА ГАЗЕТИ ТА ЖУРНАЛИ НА 2018 РІК. НА ПОШТАХ (ТАМ, ДЕ ВОНИ ЩЕ Є) ЛЮДНО, БО, ЗАЗВИЧАЙ, БАГАТО ХТО ВІДКЛАДАЄ ЦЮ СПРАВУ НА ОСТАННІ ТИЖНІ. І ВСЕ Ж НЕ БАРІТЬСЯ, ЯКЩО ХОЧЕТЕ ЗАЛИШИТИСЬ ІЗ УЛЮБЛЕНИМ ВИДАННЯМ З ПЕРШОГО СІЧНЯ, БО ДНІ ЗБІГАЮТЬ ШВИДКО.

Деякі наші шанувальники запитують, чому зросла ціна на газету, хоч обіцяли її не підвищувати? А ми й не підвищували, залишили вартість передплати на рівні минулого року. А що ціна вища, то це за рахунок зростання вартості поштових послуг: на 9,5% за рік. Шкода, звичайно, але ми не маємо впливу на ці процеси. Тож повторюємо те, що кажемо при кожному зростанні вартості поштових послуг: якби ж то ті кошти та пішли на підвищення зарплат листоношам і створення їм належних умов праці, а не на захмарні оклади керівництва «Укрпошти».

Вдячні всім, хто знайде можливість і надалі передплачувати «Вільне життя плюс», а ми вас не підведемо: й надалі творитимемо газету цікаву для різних вікових груп та залишатимемося на позиціях правди, добра, українського патріотизму. Зі сторінок «Вільного життя плюс», як завжди, потужно звучатиме і твій голос, дорогий читачу.

Порада міським жителям, котрі вважають за краще купувати газету в кіосках, а не передплачувати. Якщо ви намагаєтеся не пропустити жодного номера улюбленого видання, краще усе ж його передплатити. Це, найперше, економія грошей, адже, зважаючи на нинішні темпи інфляції, постійне зростання курсу валют, нема гарантії, що газети не подорожчають. Але передплатника це не зачепить. А потім, ходити до кіоску, особливо зимової пори, не дуже комфортно.

Утім, і тим, хто передплачує газету, і тим, хто її купує, ми бажаємо не розлучатись із улюбленим виданням. Бо що не кажіть, втратити його, це як втратити друга. Тож любімо своїх друзів і, попри всі кризи, не втрачаймо їх.

Колектив газети.

Ілюстрація Катерини Ткач