Дотримання прав людини в Україні

Як показує історія, людство на своєму шляху пройшло тернистий шлях для утвердження прав і свобод людини, крок за кроком зменшуючи вплив держави на громадянина. Боротьба за права людини і свободи людини і громадянина породжує великі зміни у суспільно-політичному житті країни та змушує осмислити роль людини в її відносинах з суспільством та державою.

Важливою складовою захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні є Конституційний Суд України, на який покладено обов’язок здійснення судового конституційного контролю та захисту основ конституційного ладу, основних прав і свобод людини і громадянина, забезпечення верховенства права і прямої дії Конституції на всій території України.

Конституційний Суд України здійснює великий вплив на діяльність органів державної влади в сфері додержання та захисту прав людини і громадянина, насамперед у сфері законотворення, вирішуючи чи відповідають нормативно-правові акти або їх окремі положення Конституції, та здійснюючи офіційне тлумачення Конституції і законів України, яке стає обов’язковим для всіх суб’єктів права.

Ключову роль у державно-правовій системі захисту прав і свобод людини у нашій країні здійснює інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У Конституції України закріплюється право особи звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого і визначається, що через нього здійснюється парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Цей інститут являє собою універсальний інструмент виявлення і сприяння усуненню порушень прав і свобод людини і громадянина в Україні. Усвідомити природу, функції та мандат нового для України демократичного інституту позасудового захисту прав і свобод людини неможливо без аналізу подібних правозахисних інституцій у демократичних країнах світу.

Однією з головних функцій омбудсмена у світі є контроль за діяльністю виконавчих та інших органів державної влади шляхом розгляду скарг громадян на дії тих чи інших органів або посадових осіб, що призвели до порушення прав та свобод людини і громадянина.

Для сприяння демократизації та гуманізації стандартів роботи поліції під час виконання покладених на неї завдань, а також для забезпечення дієвого контролю за дотриманням законності під час перебування осіб у місцях несвободи створено Управління забезпечення прав людини Національної поліції України. До основних завдань управління належить забезпечення контролю за дотриманням прав і свобод людини працівниками поліції при забезпеченні заходів з підтримання публічної безпеки та порядку, під час виявлення та розкриття злочинів, запобігання адміністративним і кримінальним правопорушенням та протидії злочинності, досудового розслідування кримінальних правопорушень, виконання інших завдань, покладених на поліцію, а також здійснення контролю за роботою органів і підрозділів поліції з питань охорони осіб, затриманих за підозрою в учиненні кримінальних правопорушень, осіб, стосовно яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та засуджених осіб, їх доставляння під час досудового слідства, проведення з ними слідчих дій, розгляду справ у судах, забезпечення виконання постанов суду про адміністративний арешт.

Ірина МАКСИМЮК,

начальник відділу право просвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

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