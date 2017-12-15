Шановний міністре, скажіть, будь ласка, чи можна позбавити батьківських прав одного з батьків, який зовсім забув про дитину?

Олена РОДЬКО.

Інститут позбавлення батьківських прав залишається крайнім заходом впливу на батьків, які недобросовісно виконують свої обов’язки щодо виховання та утримання своїх дітей.

Що може стати причиною позбавлення батьківських прав?

Сімейний кодекс містить винятковий перелік підстав позбавлення батьківських прав, якщо батьки: не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування; ухиляються від виконання своїх обов’язків з виховання; жорстоко поводяться з дитиною; є хронічними алкоголіками або наркоманами; вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва; засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Що потрібно для позбавлення батьківських прав?

Для позбавлення батьківських прав необхідно: встановити, що особа свідомо порушує батьківські обов’язки, злісно не виконує вимоги та рекомендації органів опіки і піклування, служб у справах неповнолітніх, навмисно ухиляється від лікування; звернутись до органу опіки та піклування з тим, щоб отримати висновок щодо умов життя і виховання дитини, поведінки батьків, їх взаємин з дітьми та відношення до виконання своїх батьківських обов’язків; звернутись до суду із заявою про позбавлення батьківських прав.

Хто може звернутися до суду?

Суд розглядає справи про позбавлення батьківських прав за заявою: одного з батьків, опікуна, піклувальника, особи в сім’ї, в якої проживає дитина; закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, в якому вона перебуває; органу опіки та піклування; прокурора; самої дитини, яка досягла чотирнадцяти років.

Якими будуть наслідки позбавлення батьківських прав?

Позбавлення батьківських прав одного з батьків. Суд може ухвалити рішення про виселення того з батьків, хто позбавлений батьківських прав, із житла, в якому він проживає з дитиною, якщо в нього є інше житло, або примусово поділити житло чи зобов’язати здійснити його примусовий обмін.

Позбавлення батьківських прав обох батьків. Дитина передається під опіку органам опіки й піклування. Ці органи вирішують, яким особам або установам варто передати дитину на виховання. Вони призначають опікуна (піклувальника) (наприклад, дитина може бути передана на виховання бабусі та дідусю, повнолітнім братові та сестрі, іншим родичам дитини, мачусі, вітчимові, які виявили таке бажання та звернулися з відповідною заявою) або, враховуючи вік та стан її здоров’я, обирають інші форми влаштування дітей, зокрема: усиновлення, передача дитини до прийомної сім’ї, до дитячого будинку сімейного типу, патронатному вихователю, до інших спеціальних закладів для дітей, позбавлених батьківського піклування.

Додаткову консультацію з цих питань можна отримати в головному територіальному управлінні юстиції в Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8. Тел.: 52-22-92, 25-49-38.