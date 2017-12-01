Коли учасник АТО може отримати земельну ділянку?

Мій чоловік два роки пробув у зоні АТО. Спочатку як доброволець, а потім — уже офіційно у війську. Повернувся на три місяці і знову пішов захищати країну. Чи може він отримати землю, куди для цього звертатися?

Валентина ОСТАПОК.

На які наділи мають право захисники Вітчизни?

Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, мають право на першочергове відведення у власність або користування земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва (для городництва у користування). У межах норм безплатної приватизації (передачі) земельні ділянки передаються у власність у таких розмірах: для ведення садівництва — не більше 0,12 га; для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 га; для будівництва і обслуговування жилого будинку в селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, в містах — не більше 0,10 га.

Куди звертатися для отримання земельної ділянки?

Учасникам АТО необхідно звернутися з клопотанням до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки у власність або користування.

Що може бути підставою для відмови?

Лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, ухвалених відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою, техніко-економічних обгрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у визначеному порядку.

Як зареєструвати земельну ділянку?

Потрібно звернутися до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки та надати такі документи: заяву про внесення відомостей до Державного земельного кадастру; оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (погоджений проект землеустрою, за потреби, позитивний висновок експертизи); документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки, у формі електронного документа.

Строк розгляду такої заяви — 14 днів. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється безоплатно.

Додаткову консультацію можна отримати в головному територіальному управлінні юстиції в Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8. Тел. (0352)52-22-92.