НА ЕКРАНІ І ПОЗА НИМ

ТОРІШНІЙ ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КІНОХВИЛЯ» МАВ ШИРОКИЙ РЕЗОНАНС В УКРАЇНІ. ПРО НЬОГО БАГАТО ГОВОРИЛИ І ПИСАЛИ, А КІНОШНИКИ УПРОДОВЖ РОКУ ЗАЧАСТИЛИ В ТЕРНОПІЛЬ: ХТОСЬ ПРИВОЗИВ СВОЇ НОВІ РОБОТИ, ХТОСЬ ШУКАВ АКТОРІВ ТА ЛОКАЦІЇ ДЛЯ ЗЙОМОК ФІЛЬМІВ, А ХТОСЬ УЖЕ Й ЗНІМАВ У НАС КІНО. ВІДЧУТНО ЗРОСЛИ І ЦІКАВІСТЬ ШАНУВАЛЬНИКІВ КІНО САМЕ ДО ВІТЧИЗНЯНИХ СТРІЧОК, ЩО ЗАСВІДЧУВАЛИ І ВЕЛЕЛЮДНІ ДОПРЕМ’ЄРНІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ, І ЩОДЕННІ ПОКАЗИ. ЯК СКАЗАВ НА ПОНЕДІЛКОВІЙ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ ГОЛОВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ КІНОКОМІСІЇ, ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ І КУРАТОР «КІНОХВИЛІ» ЛЕОНІД БИЦЮРА, ДЛЯ ЇЇ ОРГАНІЗАТОРІВ БУЛО ДУЖЕ ВАЖЛИВО ПРОДОВЖИТИ КІНОПРОЦЕСИ В ТЕРНОПОЛІ. ЗОКРЕМА, ЗАПРАЦЮВАЛА КІНОШКОЛА, СФОРМОВАНО КІНОКОМІСІЮ. ВІД «КІНОХВИЛІ» ВІДБРУНЬКУВАЛАСЯ ДИТЯЧА «КІНОХВИЛЬКА». ПЕРЕГЛЯНУТО І КОНЦЕПЦІЮ ФЕСТИВАЛЮ. ВІН СТАВ ФОРУМОМ: МАЙДАНЧИКОМ ДЛЯ ОБМІНУ ДОСВІДОМ.

Тож у неділю, 17 грудня, в Тернополі розпочинається ІІ Всеукраїнський форум «КіноХвиля» — «Кінопрорив». Триватиме він три дні — до 19 грудня включно — і проходитиме на трьох майданчиках: у Палаці кіно, що на вулиці Івана Франка, 8, в Українському домі «Перемога» та в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».

Першими з програмою цьогорічної «КіноХвилі» ознайомили журналістів. Як розповіла креативна директорка Тернопільської кінокомісії Наталя Чорна, на кінофорум прибуде понад 50 гостей, здебільшого режисерів. Вони не тільки знайомитимуть тернополян зі своїми новими роботами, але і їх знайомитимуть з Тернополем і Тернопільщиною. «Прагнемо, щоб наші гості закохалися в наш край і знімали тут кіно», — прозвучало на прес-конференції.

На форумі демонструватимуть нові українські фільми, зокрема і три, що представлені на «Оскар» у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою»: «Рівень чорного» від України, «Межа» від Словаччини та «Іній» від Литви. У перший день «КіноХвилі» відбудеться передпрем’єрний показ короткометражного фільму «Поза зоною», зйомки якого здебільшого проводили в Тернополі. Взагалі, короткометражок на форумі буде чимало, а заодно і знайомств з їхніми творцями. У день Святого Миколая кіноманів запрошують на перегляд кіно для настрою. Тут і різдвяна казка «Креденс», і неоднозначна стрічка «Мир вашому дому», і несподіваний погляд на події сторічної давнини «Моя бабуся Фані Каплан».

На фестивалі голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко проведе інформаційну панель «Система пітчингування, або Як отримати кошти на кіно?» Відбудеться і кілька майстер-класів. Їх проведуть, зокрема, відома кіноактриса Наталя Васько, один з найактивніших українських мультиплікаторів Степан Коваль, режисер, продюсерка і кіносценаристка, авторка фільму «Брати. Остання сповідь» Вікторія Трофіменко, кіноактор, режисер, продюсер, кіносценарист Віктор Андрієнко, кінооператор Олексій Москаленко. Відбудеться також презентація книжок: політолога Миколи Давидюка «Як працює путінська пропаганда» та кінокритика і кінознавця Сергія Тримбача «Кіно, народжене Україною».

На форумі працюватиме відома українська кастинг-директорка та акторська агентка Алла Самойленко з колегами. Вже в неділю, 17 грудня, у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» від 17.00 до 21.00, а у вівторок, 19 грудня, від 10.00 до 17.00 вони проводитимуть прослуховування тернопільських акторів та аматорів віком від 17 років для кількох нових фільмів. Тож, хто хоче зніматися в кіно, приходьте.

У рамках кінофоруму відбудеться також погашення марок із серії «Кіномитці Тернопільщини» та відкриття кінотролейбуса. До слова, вулицями Тернополя уже курсують тролейбуси щастя, фінансової грамотності, а тепер з’явиться і кінотролейбус. У ньому буде не тільки наочний матеріал про українське кіно, а й на моніторі, замість надокучливої реклами, демонструватимуться трейлери українських фільмів.

Як бачимо, організатори форуму виконують свою обіцянку: «щоб кіно було в Тернополі, а Тернопіль був у кіно».

Галина САДОВСЬКА.

Фото з вільних джерел