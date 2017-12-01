Побили й пограбували… сусіди

Чоловіка у власній квартирі побили та пограбували сусіди. Тернополянин пригадує, що почув на сходовому майданчику шум. Відчинив двері, і до квартири увірвалося двоє — чоловік та жінка. Він їх візуально знав, оскільки вони мешкають тимчасово у сусідній квартирі.

Пара почала звинувачувати чоловіка у тому, що йому свого часу позичили сто гривень, а він їх до цього часу не віддав. За несвоєчасну сплату боргу жителя обласного центру побили, забрали мобільний телефон, пральний порошок та ключі від квартири й підвалу, а потім втекли.

До поліції потерпілий звернувся лише наступного дня. Він стверджує, що ніколи з нападниками не спілкувався і грошей у них не брав.

Грабіжників знайшли за місцем проживання. Там були й чужі речі. Зловмисники неодноразово судимі за аналогічні злочини. Жінка — уродженка Макіївки Донецької області. Вона менш як півроку тому звільнилася з місць позбавлення волі, де відбувала покарання за крадіжки. Її напарник перебував на умовному терміні покарання.

Наразі зловмисники очікують на оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу. Правоохоронці інкримінують їм частину 2 статті 186 ККУ — грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.

А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел