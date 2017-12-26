Подарунок під ялинку від рейдерів

Рейдер — фізична чи юридична особа, спеціаліст з перехоплення оперативного керівництва або власності фірми за допомогою спеціально інсценованого бізнес-конфлікту. Рейдерство «по-українськи» здебільшого полягає у набутті сумнівними шляхами тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов’язаним із рейдером особам, із наступними перепродаваннями вилучених активів між пов’язаними особами, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню законним власникам.

Так пише українська «Вікіпедія». Але навіть це визначенняине дає повного розуміння цього явища, яке в українському бізнесі мутувало до безлічі вигадливих форм. Особливо в частині аграрного сектору. Тут рейдерство загрожує стати чинником, який може призвести до соціального вибуху з непередбачуваними наслідками. Бійки та навіть перестрілки вже давно не є дивиною при боротьбі за українську землю.

Нижче наведемо кілька прикладів, які мали місце у Рівненській та Тернопільській областях. Не беремось стверджувати, що це саме рейдерство, а просто наведемо факти. Висновки ж належить зробити вам. Та, сподіваємось, правоохоронним органам.

Почати нашу історію варто здалеку: з Москви 1994 року. Саме у цьому році один чоловік закінчив вищу школу КДБ СРСР імені Дзержинського, яка нині гордо іменується – Академія ФСБ Росії. Молодий чоловік закінчив цей цікавий навчальний заклад і поїхав в Україну – займатись аграрним бізнесом. Справи пішли непогано, щоправда дещо специфічно.

Для прикладу жителі села Розтоки Кременецького району, Тернопільської області страждають від недобросовісних підприємців Агро – Експрес – Сервіс. Люди власники землі на території села зіткнулись з низкою проблем, зокрема відстрочкою реєстрації договорів, невиплатою за оренду або невідповідною оплатою, розповідає голова розтоцької сільської ради, Володимир Собчук:

– Агро – Експрес – Сервіс на території нашого села співпрацює з людьми ще з 2010 року. Вони обробляють земельні паї, які взяли в людей у оренду. Стосунки між підприємством і людьми далеко не найкращі. Є безліч випадків, коли вони заключали з людьми договір у 2015 році, а реєстрували його лиш у 2017, і то через те, що люди вимагали видачі договору на руки. Недавно почали виплачувати гроші за паї і видавати цукор, але рахують його по 800 гривень за мішок. У нас на базарі воно коштує 600 гривень. Розбивають дороги, бо перевозять буряки.

Селяни конфліктують і з підприємством, і між собою. Всі спроби зайти на територію села інших фермерських господарств увінчуються невдачею, бо вони не можуть забрати землю у «Агро – Експрес – Сервіс».

Зокрема, директор приватного фермерського господарства « Віра» Віталій Гах каже, що давно орендував би землі селян, якби не правомірні дії ПП «Агро – Експрес – Сервіс»:

– Я неодноразово пропонував людям співпрацю на вигідних умовах , але вони не можуть забрати землю у Агро – Експрес – Сервісу.

Найприкрішим є те, що люди не маючи бажання співпрацювати з підприємство не можуть ані розірвати відстрочені договори, ані забрати власну землю.

Є й інші випадки. Так у червні 2016 року до поліції звернувся директор ТзОВ «Розтоцьке» Григорій Максимів. Він повідомив правоохоронців про те, що в селі Горянка, «Агро-Експрес-Сервіс» Сергія Костючка захопили більше 375 гектарів землі. У вересні того ж року до поліції звернувся директор

ТзОВ «Кременець Агро» Сергій Дудар із заявою про захоплення земель, яке орендує та обробляє це підприємство. І знову у поліцейських зведеннях засвітився «Агро-Експрес-Сервіс» Костючка. Але не лише на слабші підприємства «нападає» підприємство випускника школи КДБ. Звичайні люди, теж потерпають. Так 28 грудня 2016 року до Кременецького райвідділу поліції звернулась жителька села Степанів, Кременецького району Леся Іщук. Пані повідомила, що техніка підприємства «Агро-Експрес-Сервіс» в ніч на 21 грудня обробила земельні паї на які не має жодного права.

І це далеко не повний перелік «бізнесової діяльності» аграрного підприємства з Рівненщини в сусідній Тернопільській області. Та нещодавно специфічна діяльність «Агро-Експрес-Сервіс» поширилась й на нашу область. Цього разу під удар потрапило підприємство ТОВ «Радивилів Агро».

Щоправда тепер, підприємство Костючка вже діє більш хитрими методами. Як ми вже повідомляли раніше, нещодавно у Радивилівському районі кількох мешканців села збурили і підбили на протест проти орендаря. Людей переконували розірвати чинні договори, за якими вони справно отримували орендну плату та зерно. Людям почали обіцяти «золоті гори» і і переконували віддати землю «Агро-Експрес-Сервіс».

Та люди виявились набагато розумнішими і мудрішими ніж їх вважали на підприємстві Костючка. Люди не піддались на маніпуляції і обман. Відтак земельним рейдерам цього разу довелося відступити нічого не отримавши.

Менше пощастило жителям села Комарівка. З 2009 – 2010 років їхні земельні ділянки перебували в оренді у ПП «Агро – Експрес – Сервіс». Всі договори оренди були укладені з вказаним підприємством строком на п’ять років і, таким чином, мали б припинити свою дію ще в 2014 -2015 роках. Принаймні так думали люди. Проте, виявилося, що вказані договори оренди зареєстровані в 2015 році строком на 7 – 10 років ( в різних договорах вказаний різний строк дії).

Люди переконані, що посадові особи ПП «Агро – Експрес – Сервіс» діяли з порушенням норм чинного законодавства України, щодо укладення та реєстрації договорів земельних ділянок, внаслідок чого їх дії є протиправними.

У свою чергу підприємство «Агро – Експрес – Сервіс» всі звинувачення відкидає. Натомість керуючий дільницею «Агро – Експрес – Сервіс» за номером 6 на території села Розтоки, Кременецького району,Тернопільської області, Віктор Фаєрчук каже¸ що проблеми з договорами не існує:

– З договорами проблеми в нас немає. Цим відповідально займається земельний відділ.

Селяни, знаючи, що договори оренди землі з ПП «Агро – Експрес – Сервіс» припинили свою дію у 2016 мали намір укласти договори оренди земельних ділянок з іншими сільськогосподарськими підприємствами на більш вигідних умовах, а деякі землевласники бажали самостійно обробляти свою землю.

Однак, при перевірці інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, виявилося, що земельні ділянки людей перебувають в оренді все того ж ПП «Агро – Експрес – Сервіс», і укладені вони у 2015 році, а зареєстровані в реєстраційній службі ще пізніше. Також з вказаного реєстру ставідомо, що строк дії цих договорів становить не 5 років, як було домовлено між нами ще в 2009 – 2010 роках, а 7 – 10 років.

З метою з’ясувати обставини цієї ситуації люди неодноразово намагались зустрітися із представниками ПП «Агро – Експрес – Сервіс», однак ніхто не забажав з ними контактувати. На телефонні дзвінки ніхто не відповідав, на письмові звернення ми не отримали жодної відповіді.

До слова, строк дії договору відноситься до основних умов укладання цивільних договорів, і не може бути змінений однією із сторін на власний розсуд без погодження з іншою стороною.

Таким чином, на даний час внаслідок неправомірних дій посадових осіб ПП «Агро – Експрес – Сервіс» люди не можуть вільно здійснювати своє право власності на землю, тобто володіти, користуватися та розпоряджатися своїми земельними ділянками, які самовільно захоплені та обробляються недобросовісними підприємцями проти волі власників землі.

Селяни розповідають, що незаконно орендовані паї їм мало того, що не хочуть повернути, а ще й за них не платять

– Наші землі захопили не законним шляхом, а гроші за них не виплачують. Вони додумались ще й дороги переорати. – каже одна з селян землевласників.

Менше з тим, деякі землевласники на весні 2017 року таки уклали та зареєстрували у передбаченому законом порядку договори оренди своїх земельних ділянок з іншими сільськогосподарськими товаровиробниками. Проте, ПП «Агро – Експрес – Сервіс» продовжує і надалі засівати земельні ділянки, які юридично вже вибули з їх користування.

Зокрема, директор приватного фермерського господарства « Віра» Віталій Гах каже, що давно орендував би на землі селян, якби не правомірні дії ПП «Агро – Експрес – Сервіс»:

Я неодноразово пропонував людям співпрацю на вигідних умовах , але вони не можуть забрати землю у «Агро – Експрес – Сервіс».

Наведені обставини свідчать про намір ПП «Агро – Експрес – Сервіс» рейдерським шляхом заволодіти земельними паями селян.

Неодноразово благали про допомогу власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території Бережівскої та Сапанівської сільської ради Кременецького району Тернопільської області . Між ними та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кременець Агро» були укладені договори оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. У серпні поточного року дія укладених між підприємством та людьми договорів закінчувалась. Однак, як пізніше стало відомо людям, без їх згоди, на підставі угод про розірвання договору оренди земельної ділянки, які ніхто з них не підписував , були внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і їх діючі договори оренди земельних ділянок були розірвані.

– З нами поступили не чесно і незаконно, ми не знали про ті махінації з договорами і нашою батьківською земелю. – запевняє одна з незадоволених селянок.

У 2016 році «Кременець Агро» під загрозою не виплати орендної плати, при її отриманні, надали людям не заповнені договори оренди для підпису від « Агро – Експрес – Сервіс». Через це з 28 липня по 1 серпня 2017 року землевласники селяни надсилали « Агро – Експрес – Сервіс » листи із повідомленнями про намір самостійно обробляти свої земельні ділянки або ж передачі земельних паїв у власність інших підприємств.

Жодної реакції люди не отримали, а на цьому, правове свавілля «Агро – Експрес – Сервіс» не закінчилося. – розповідає заступник директора приватного фермерського підприємства «Віра»:

– Наше підприємство працює на тренах Бережівської та Сапанівської сільської рад 17 років. Паралельно на людських землях з нами працювало підприємство «Кременець Агро». Люди в селах підтримували дружні стосунки, а підприємство підтримували одне одного як морально, так і з технічного боку. На – жаль у 2015 році з невідомих причин «Кременець Агро» не засіяли орендованих паїв. Після чого «Агро – Експрес – Сервіс» почали укладати договори з людьми нечесним шляхом. Дуже здивував голова Сапанівської сільської ради, який спочатку підтримував людей, а потім раптово перейшов на бік «Агро – Експрес – Сервіс» не пояснивши нічого. Пізніше сам зініціював збори, куди запросили людей, представників «Агро – Експрес – Сервіс» та представників нашого підприємства. Проте, результату вони не дали, бо на свої запитання люди конкретних відповідей не почули. Потім «Агро – Експрес – Сервіс» викупили корпоративні права «Кременець Агро», а на всі погрози людей звернутись до суду їм зі сміхом відповідали – «йдіть». Походи людей до суду теж нічого не дають, бо представники «Агро – Експрес – Сервіс» просто не з’являються у суді, відтягують розгляд справи, або навіть купують суддів. Як результат люди в селах пересварені між собою, не отримують грошей за оренду паїв та не можуть розірвати незаконні договори.

Зрозуміло, що незаконні дії та власні інтереси на території сіл Бережці та Сапанів Кременецького району Тернопільської області з боку « Агро – Експрес – Сервіс » безпосередньо впливають на ставлення людей до орендарів. По суті, у людей обманом і силою відібрали їхню землю.

Та подібні випадки траплялись не лише на Тернопільщині, а й у Рівненській області. Так восени 2017 року подібні речі почали траплятись у Радивілівськомуу районі. Тут агрофірма «Агро – Експрес – Сервіс» вирішила переманити до себе пайовиків, що проживають на території Михайлівської сільської ради. По селах почали з’являтись листи і оголошення із закликами переходити до цієї компанії, по суті – розірвавши існуючі договори оренди. Які, до слова, укладені до 2022-2030 років і за якими ТОВ «Радивилів Агро» справно платить селянам орендну плату та виділяє кошти та ресурси на розвиток села. Мабуть саме тому переважна більшість селян відмовилася розривати договори оренди з ТОВ «Радивилів Агро» та переходити до «Агро – Експрес – Сервіс». Невдовзі люди заспокоїлись, розблокували техніку ТОВ «Радивилів Агро» давши змогу орендарю засіяти поля на зиму.

А от фермеру Віктору Братащуку з Радивилівщини так не пощастило. Землю, яку він обробляв – втратив.

– Пайовиків за рік і за місяць до закінчення строку договору було повідомлено. Наша організація у червні – липні цього року мала заключити з людьми договори, але їх не передають. – розповідає Віктор Братащук. – Ми звернулись до райдержадміністрації, де нам сказали, що не мають повноважень розглядати такі питання. Потім ми звернулись у антирейдерський комітет, де нашу справу взяли до розгляду. Але друга сторона на засідання не з’явилась. Подзвонили через два дні, вибачились і сказали, що зможуть пізніше. А коли, що і як ніхто не сказав. Однак коли поля прибирались, то одразу уночі вони їх і засівали.

Нажаль навіть перераховані приклади, це ще не весь перелік «подвигів» підприємства, яке очолює випускник школи КДБ. І це далеко не повний перелік тих, хто так чи інакше постраждав від діяльності згадуваної компанії. От тільки не зрозуміло, коли цьому прийде кінець? І головне: в який спосіб?

Фото з вільних джерел