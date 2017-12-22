ПОВІРИТИ У ДИВО

ЧЕРГОВИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ, ВИ, ЯК ЗАВШЕ, СПІШИТЕ НА СВІЙ ТРОЛЕЙБУС, ЯКИЙ ОТ-ОТ ПРИБУДЕ, ПОСПІХОМ У НАТОВПІ ЩЕ СОННИХ ЛЮДЕЙ ЗАХОДИТЕ У ТРАНСПОРТ І, ЗАКЛОПОТАНІ, ЇДЕТЕ ЗНАЙОМИМ МАРШРУТОМ. ЗДАВАЛОСЯ Б, ВСЕ ЯК ЗАВЖДИ. АЛЕ ТІЛЬКИ НЕ В ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ. АДЖЕ ТЕРНОПІЛЬСЬКІ СТУДЕНТИ СПІЛЬНО З КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС» 19 ГРУДНЯ ПОДАРУВАЛИ ЖИТЕЛЯМ МІСТА ЧАСТОЧКУ ДИВА. ОТРИМАТИ ЙОГО ПОЩАСТИЛО ТИМ ТЕРНОПОЛЯНАМ, КОТРІ ЦЬОГО ДНЯ ЇХАЛИ «ТРОЛЕЙБУСАМИ ЩАСТЯ» №160, №161 ТА №166.

Колядками, іграми та подарунками розважали тернопільців святий Миколай та його помічники — студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Із самого ранку волонтери пригощали цукерками пасажирів «рогатих», що курсували маршрутами №1, №10 та №11, а саме, «Україно моя вишивана», «Здоров’я» і «Сім кольорів щастя». Але основними пасажирами цього дня були дітки з особливими потребами із трьох шкіл Тернополя: заклад освіти І—ІІІ ступенів «Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр», Тернопільська спеціальна ЗОШ Тернопільської міської ради для дітей з особливими потребами, Тернопільська спеціальна школа-інтернат І—ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради. Проїхатися зі святим Миколаєм та отримати від нього подарунки мали змогу й вихованці дитячого садочка №2 «Тепла долоня». Учні цих освітніх закладів долучилися до оформлення святкових тролейбусів: власноруч робили прикраси.

Координаторка проекту «Тролейбус щастя» та викладачка кафедри інформатики ТНПУ Галина Полюга зазначила, що цією акцією хотіли подарувати радість і часточку новорічного дива діткам.

— Волонтерами в тролейбусах були студенти спеціальностей «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво», «Психологія» та учасники клубу волонтерів ТНПУ, — розповіла Галина Полюга. – Ангели розважали піснями й баладами про Миколая. Сам Чудотворець роздавав цукерки, а Чортик лякав нечемних. Діти трьох шкіл мали змогу проїхати одне коло у святково оформленому тролейбусі, до оздоблення якого вони долучилися. Кожній школі Миколай роздав по ящику цукерок, які закупило КП «Тернопільелектротранс» за підтримки директора Андрія Мастюха.

Студентка клубу волонтерів ТНПУ Ірина Сухожак каже, що із задоволенням долучилася до цієї акції.

— Нам хочеться дарувати дітям свято. Адже коли ти бачиш усмішки на їхніх обличчях — це найбільший подарунок у день Святого Миколая, — зауважила дівчина.

Загалом в акції взяли участь понад 350 діток. Їхні батьки та вчителі, а також інші пасажири радо дякували волонтерам за казковий настрій та можливість повірити в диво.

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