Тепло душі — особливим дітям

Понад сімдесят сімей, що виховують дітей з інвалідністю, отримали святкові пакунки в рамках благодійної акції «Подаруй тепло душі». Її уже майже чверть століття організовує Тернопільський міський центр творчості дітей і юнацтва.

Як розповідає директорка центру Світлана Миханчук, акція охоплює хлопчиків і дівчаток із важкими формами інвалідності, які за станом здоров’я не можуть відвідати новорічно-різдвяні спектаклі, котрі традиційно організовує установа.

— Такі діти і їхні сім’ї потребують уваги суспільства. Тому через цю акцію намагаємося показати їм, що вони не забуті, не покинуті, подарувати радість, тепло і усмішки, — зазначила Світлана Миханчук. — Наші працівники починають ретельну підготовку до заходу й пошук спонсорів ще з осені. Ми дуже щасливі з того, що цього року ніхто із тих людей та організацій, яких ми просили про сприяння, нам не відмовив.

До розвезення подарунків особливим дітям долучилися і представники учнівського парламенту «Наснага». Кожен учасник акції отримав набір із солодощами, харчами, канцтоварами, засобами гігієни.

Варто сказати, що найближчим часом педагоги центру творчості дітей та юнацтва планують відвідати із подарунками ще й пацієнтів гематологічного відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні, підопічних дитячого будинку «Малятко» й вихованців дитячого садочка компенсаційного типу.

Фото з вільних джерел