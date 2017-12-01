У пошуках адвокатів

До 23 січня 2018 року триватиме відбір адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги, який оголосив Координаційний центр із надання правової допомоги, осередки якого діють в усіх регіонах України.

Для участі в конкурсі потрібно зареєструватися на сайті центру (contest.legalaid.gov.ua), заповнити онлайн-анкету, пройти дистанційний курс «Вступ до системи надання безоплатної правової допомоги», а потім відвідати індивідуальні співбесіди з конкурсною комісією, під час якої адвокатів оцінюватимуть за критеріями мотивації, комунікабельності, емоційної врівноваженості, вміння представити приклади надання правової допомоги.

Також комісії розглядатимуть подані документи, оцінюючи адвокатів за критеріями стажу адвокатської діяльності, наявності або відсутності дисциплінарних стягнень.

Тих, хто пройде конкурс, залучатимуть до надання безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору.

Підготувала О. ЯКУШКО.

Фото з вільних джерел