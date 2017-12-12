«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на свята

ПАТ «Укрзалізниця» призначила сім додаткових поїздів на 47 рейсів у популярних напрямках на новорічні свята та Різдво.

Про це повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Тож напередодні та в свята додаткові поїзди курсуватимуть у такі дні:

№191/192 Київ — Львів (з Києва 28, 29, 30, 31 грудня та 2, 5, 6 січня. Зі Львова 28, 29, 30 грудня та 1, 2, 5, 7 січня).

№197/198 Київ — Ковель (з Києва 29, 31 грудня та 5, 6 січня. З Ковеля 29 грудня та 1, 5, 7 січня).

№177/177 Київ — Хмельницький (з Києва 23, 25, 30 та 31 грудня. З Хмельницького 23, 25, 30, 31 грудня).

№223/224 Київ — Одеса (з Києва 30 та 31 грудня. З Одеси 30 грудня та 1 січня).

№179/179 Київ — Дніпро (з Києва 28, 29, 30, 31 грудня та 2 січня. З Дніпра 28, 29, 30 грудня та 2 січня).

№63/64 Дніпро — Одеса (з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4, 6 січня. З Одеси 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7 січня).

№258/258 Одеса — Львів (з Одеси 22-30 грудня та 1—5, 7 січня. Зі Львова 23—31, 2—6 січня).

Підготувала Валентина ДЕВЛИШ.

Фото з вільних джерел