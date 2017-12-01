Як заохотити дітей до музики

Тернопільська дитяча музична школа №1 ім. В. Барвінського прийняла учасників методичної конференції викладачів музично-теоретичних дисциплін початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області. Організатор заходу — навчально-методичний кабінет обласного методичного центру народної творчості.

Майже 80 викладачів-теоретиків мали змогу ознайомитись із напрацюваннями колег у плані використання інноваційних форм та методів роботи на уроках музично-теоретичних дисциплін.

Як заохотити дітей до вивчення предмету «Сольфеджіо», продемонстрували з учнями другого класу викладачі ДМШ №1 Лілія Тесля та Лариса Дідик на уроці-концерті «Цікавинки з музичної торбинки». Показали, як допомогти дітям легко вивчати музичні терміни та засвоювати навчальний матеріал через різноманітні ігрові форми, завдяки пісням, примовкам, слуханню музики у виконанні учнів та їхніх педагогів.

«Українські російські композитори» — тема виступу викладачки Тернопільської ДМШ №2 ім. М. Вербицького Ольги Пальчук, котра запропонувала педагогам відкоригований орієнтовний тематичний план з української та світової музичної літератури, акцентувавши увагу на безпосередньому впливі творчості українських композиторів на розвиток російської музики та більш детальному вивченні музичної спадщини М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя та ін.

Майстер-клас «Творчі форми роботи на уроках сольфеджіо» на високому професійному рівні провів викладач Тернопільського музичного училища ім. С. Крушельницької Юрій Кіцила з групою третьокурсників, які освіжили свої теоретичні знання і практичні навички майстерним ансамблевим виконанням на струнно-смичкових інструментах.

Учасники семінару обговорили зміни у проведенні обласної олімпіади з музично-теоретичних дисциплін для учнів шкіл естетичного виховання навесні 2018 року, обмінялися досвідом, придбали нову методичну та нотну літературу.

У роботі методичної конференції взяли участь Василь Коваль — головний спеціаліст управління культури облдержадміністрації, Наталя Степанчук — голова предметно-циклової комісії «Теорія музики» музичного училища ім. С. Крушельницької та Зіновій Гірняк — завідувач навчально-методичного кабінету обласного методичного центру народної творчості.

Галина РОМАНСЬКА,

методист навчально-методичного кабінету.

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