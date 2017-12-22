Засвітися, ялинко!

Цієї миті чекаємо ми всі, особливо малеча. Бо з Миколаєм Чудотворцем і вогнями засвіченої ялинки в діток розпочинається довга-довга казка з новорічними виставами, Дідом Морозом, Снігуронькою та подарунками, з різдвяною колядою і санчатами. Та й ми, дорослі, при них проймаємося особливим настроєм. Оглядаємося назад, бо зробили ще один крок, важливий, адже їх у нашому житті небагато — до сотні доходять лише одиниці. І ще пильніше дивимося вперед. Що зробити в році прийдешньому? Щось довершити чи розпочати нову справу, та головне, розв’язати сімейні проблеми, щоб у рідних і близьких було все добре.

Може, саме з таким настроєм стояли минулого вівторка тернополяни на Театральному майдані. Уже смеркалося, ще темнішою від сутінків видавалася висока і струнка ялинка, що загадково підносилася над майданом. Усі чекали дива. І ось на імпровізованій сцені спалахнули перші вогні, запістрявіли барви новорічного вбрання на учасниках театралізованого дійства. Біла-біла постать Зими новорічною віхолою закружляла на килимі підмостків. Вона вітала всіх присутніх і запрошувала на сцену все нових і нових артистів. З’явився і головний персонаж — білобородий Миколай, звичайно, із подарунками. Він здоровив усіх, і насамперед малят, та пообіцяв, що кожний, хто чемний і слухняний, хто-хто Миколая любить, хто-хто Миколаю служить отримає подарунок. Він попросив ялинку засяяти вогнями, і тисячі лампочок в її гілках, у гірляндах по всьому майдані освітили присутніх чарівним світлом. Та ненадовго, бо справжня магічна паличка була в руках міського голови Сергія Надала. Коли він разом із головою облдержадміністрації Степаном Барною привітали тернополян, а потім усі тисячоголосим хором вигукнули: «Ялинко, засвітися!» — справжнє різнобарвне море світла розлилося і на Театральному майдані, і на прилеглих до нього вулицях та в скверах.

На сцені з’являлися все нові і нові учасники дійства: скаути з імпровізованим Вифлеємським вогнем, співаки славетного хору ім. І. Кобилянського, відомі тернопільські вокалісти. Свято продовжувалося. Воно було першим у низці різдвяно-новорічних дійств, з яких ми вийдемо оновленими, очищеними від торішнього негативу, щоб бадьорим маршем подолати ще одну відстань: рік одвічного нашого друга Собаки, і то жовтої масті.

Фоторепортаж В. БУРМИ