11 жовтня 2017 року набрав чинності Закон України від 3 жовтня 2017 року №2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій».

Законом №2148 внесено зміни до деяких законодавчих актів України в частині адміністрування платежів, контроль за сплатою яких покладено на органи Пенсійного фонду України.

Зміни до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» та Закону України «Про нотаріат» щодо удосконалення порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Запроваджується щоквартальне подання нотаріусами до органів Пенсійного фонду України звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна в порядку та за формою, визначеними Кабінетом міністрів України.

Встановлено, що нотаріуси подають звіти до органу Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

Сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна платники здійснюють також за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

На обгрунтовану письмову вимогу органів Пенсійного фонду України нотаріуси протягом 10 робочих днів надаватимуть довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, які необхідні виключно для перевірки дотримання законодавства з питань сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Крім того, на запити Пенсійного фонду України та його територіальних органів надаватиметься інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України.

Зазначені зміни набрали чинності 11 жовтня 2017 року.

Зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» — у частині вилучення положень щодо фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до цього закону, та сумою пенсії із солідарної системи, обчисленої згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на яку має право науковий працівник, за рахунок коштів наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчальних закладів.

Починаючи з листопада 2017 року, фінансування вищезазначеної різниці платники не здійснюють.

Враховуючи, що зазначені зміни набрали чинності 11 жовтня 2017 р., за жовтень 2017 р. сума, належна до сплати, визначається пропорційно календарним дням жовтня шляхом ділення різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», та сумою пенсії із солідарної системи, обчисленої згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на яку має право науковий працівник, на 31 (кількість календарних днів у жовтні) та множенням на 10 (кількість календарних днів до набрання чинності зазначених змін).

Адміністрація головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

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