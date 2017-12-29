Жовтий Собака вступає у бій

Уже зовсім скоро світ порине в дивовижну казку: на годиннику проб’є дванадцята година, келихи шампанського зійдуться у дзвінкому танці, а ріки побажань струмочками розіллються в наших серцях. Для багатьох Новий рік — це привід змінити себе, почати життя з чистої сторінки. А для когось — просто ще одне свято, якому не варто надавати символічного значення. Але як би там не було, астрологи стверджують, що 2018 рік значно відрізнятиметься від свого попередника. Хоча й про правдивість суджень астрологів можна сперечатися довго. Та все ж погляньмо, що вони нам пророкують у новому 2018 році.

Згідно зі східним календарем, символом 2018-го буде Жовтий Земляний Собака. Вважається, що ця тварина символізує відданість, вірність, чесність і мудрість. Тож астрологи стверджують, що рік буде спокійним та мирним. Та не варто забувати, що собакам властивий мінливий настрій. А така нестабільність може вплинути на ваше життя. Ваш емоційний та фізичний стани періодично змінюватимуться. Однак намагайтеся перебороти будь-які недуги та поганий настрій.

Якщо 2017-й минав під егідою Вогняного Півня, і люди здійснювали імпульсивні вчинки, то прийдешній рік, кажуть астрологи, має принести з собою спокій. Тому в особистому житті поменшає розлучень, конфліктів та зрад. Більше того, якщо вірити східним гороскопам, то Рік Собаки чудово підходить для укладання шлюбів та народження дітей. Кажуть, що дитина, народжена в Рік Жовтого Собаки, «приречена» на щасливе життя. До того ж інтелекту та дружелюбності народженим у цей рік можна тільки позаздрити. «Улюбленці» Жовтого Собаки відзначаються винятковою комунікабельністю. Такі люди з легкістю стають душею компанії.

Тим, хто очікує в 2018-му кар’єрного злету, варто пам’ятати: собака не любить ледачих і приносить удачу лише тим, хто готовий працювати не покладаючи рук. А тому сподіватися, що зможете «зловити Бога за бороду» без зусиль, марно. Варто забути про лінь.

На жаль, для здоров’я цей рік буде не надто сприятливим. Однак, за думкою астрологів, можна буде позбутися багатьох хронічних хвороб.

Обнадійливі прогнози астрологів щодо політичної ситуації в світі. Оскільки Собака не терпить конфліктів, то намагатиметься примирити ворожі сторони. Це має добре позначитися на відносинах між країнами.

Хочеться вірити, що цей рік стане для нас щасливим, астрологи не помиляться, і в 2018-му запанує спокій та мир. Та все ж не чекайте змін одразу з першого січня, адже новий символ набуде чинності з настанням Китайського нового року — 16 лютого. І тільки тоді Жовтий Собака на правах повноцінного господаря запанує над 2018 роком.

Підготувала Марта ГОЛОВАЦЬКА.

Фото з вільних джерел