Адреси відпочинку

Драмтеатр

Завітайте 13 січня на перегляд відвертої комедії А. Сарамоновіча «Гормон кохання, або Тестостерон», 14 січня — музичної комедії М. Гоголя «Ніч перед Різдвом» (у сценічній редакції В. Жили), а 17 січня — музичної комедії В. Жили (за мотивами М. Гоголя) «Сорочинський ярмарок». Поч. о 19.00. Для дітей актори зіграють 14 січня казку Г. Усача «Кришталева туфелька» (за мотивами казки Ш. Перро «Попелюшка»). Поч. о 13.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують 14 січня на перегляд дитячого ранку від Д. Татарінова «Скарби новорічних морів» і вистави «Мороз-Морозенко». Поч. о 12.00 і 14.30.

УД «Перемога»

Упродовж січня тут триватимуть міські конкурси «Різдвяне диво» і «Феєрія новорічного міста». 12 січня відбудеться різдвяний концерт військового оркестру Львівського гарнізону (поч. о 18.00).

Художній музей

До 20 січня діятиме виставка різдвяних листівок із фондів музею. Нині, 12 січня, завітайте на відкриття виставки-конкурсу на здобуття обласної мистецької премії серед художників-аматорів Тернопільщини. Поч. о 15.00.

Філармонія

17 січня пройде великий різдвяний концерт художніх колективів та солістів філармонії «Зоря над вертепом». Поч. о 18.30.

«Березіль»

13-14 січня тут відбудуться благодійні вистави для дітей «Ялинка міського голови» (11.00 і 14.00). 14 січня вашій увазі різдвяна казка-феєрія для дітей «У пошуках щастя» (17.00).

До зустрічі наступного тижня!

Фото Василя Бурми