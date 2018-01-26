Адреси відпочинку

Драмтеатр

Завітайте 27 січня на перегляд вистави Г. Яблонської «Язичники», 28 січня — вистави Б. Мельничука та О. Мосійчука «Мазепа» (за творами Б. Лепкого), 31 січня — комедії А. Сарамоновіча «Гормон кохання, або Тестостерон», а 1 лютого — музичної комедії І. Котляревського «Наталка Полтавка». Поч. о 19.00. Для дітей актори зіграють 28 січня казку Б. Мельничука та О. Мосійчука «Чари прадавнього лісу» (за мотивами казки Б. Лепкого «Дванадцять місяців»). Поч. о 13.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 28 січня, на казку-мюзикл В. Ліванова та Ю. Ентіна «Бременські музиканти». Поч. о 12.00 і 14.30.

УД «Перемога»

29 січня завітайте на вечір па-м’яті з нагоди 100-річчя бою під Крутами. Поч. о 14.00.

«Палац кіно»

До 30 січня в показі мультфільм «Тачки 3» (поч. о 12.30), стрічки «Той, що біжить по лезу» (14.00) і «Казка про гроші» (17.00, 19.00). 29 січня вашій увазі документальні фільми, присвячені пам’яті героїв Крут (14.00).

Художній музей

До кінця місяця триватиме виставка-конкурс на здобуття обласної мистецької премії серед художників-аматорів Тернопільщини. 1 лютого відбудеться відкриття виставки Олексія Коваля «Емалі: Історія. Україна. Світ». Поч. о 15.00.

Філармонія

Концерт академічної хорової капели «Орея» (Житомир) відбудеться 31 січня. Поч. о 18.30.

«Березіль»

28 січня відбудеться фестиваль «Різдво у серці». Поч. о 15.00.

До зустрічі наступного тижня!

Фото Василя Бурми