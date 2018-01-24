Вільне життя
Вільне життя  |  Новини  |  Спорт  |  Тернопіль  |  Тернопіль  |  Баталії випускників
24.01.2018 автор:  Вільне Життя

Баталії випускників

Традиційна зустріч випускників Теребовлянської дитячо-юнацької спортивної школи, як і зазвичай, відбулася в залі ігрових видів стадіону «Колос». Щорічний турнір із футзалу для них знову організував теребовлянський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

Захоплюючі баталії, в яких силами помірялися чотири команди, продемонстрували нинішнім вихованцям навчального спортивного закладу, що їм є до чого прагнути. За підсумками одноколового турніру перемога дісталася колективові, сформованому з 19—22-річних гравців. Не старші 27-ми років футболісти вибороли друге місце. А команда ветеранів у боротьбі за «бронзу» довела свою перевагу над 14—15-річними нинішніми вихованцями ДЮСШ.

Чемпіони нагороджені кубком, лауреати — грамотами теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Я. КОРОЛЮК.

Фото з архіву автора

Loading...

Про автора

Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини