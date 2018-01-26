Безпечна країна очима дітей

Щодоби внаслідок дорожньо-транспортних пригод на українських дорогах гине 10-12 людей, з них — одна дитина. Аби убезпечити життя дітей і нагадати їм про правила дорожнього руху, упродовж жовтня-листопада 2017 року в Україні тривав соціально-просвітницький проект «Рідна країна — безпечна країна». У рамках проекту школярі слухали лекцію, як правильно та безпечно поводитися на дорозі, а потім охочі створювали на цю тему малюнки.

У конкурсі малюнків взяли участь понад 5 тисяч дітей, 107 із яких — з Тернопільської області. Відтак у нашому регіоні визначили трьох переможців, яких нагородили в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей 17 січня.

Директорка бібліотеки для дітей Надія Новіцька розповіла, що до участі в конкурсі запрошували дітей віком від 7 до 14 років.

— Школярі зображали у своїх роботах те, як вони бачать безпечну країну, — каже Надія Семенівна. — При оцінюванні малюнків звертали увагу на знання дітьми правил дорожнього руху та правил поведінки на вулиці. Пріоритетними були й такі критерії, як креативність, творчий підхід.

Третє місце у конкурсі віддали Іванові Абрамцю з села Високого Монастириського району, друге місце посів Тарас Гонсьор з міста Підгайців, а от першість здобула семирічна Марія Келимник із Кременця. Дівчинка у своїй конкурсній роботі зобразила ангела, який охороняє діток на пішохідному переході. Ідею малюнка другокласниці запропонувала її вчителька Ярослава Онищук.

Одинадцятирічного Тараса Гонсьора до участі в конкурсі запросили працівники Підгаєцької дитячої бібліотеки. Хлопець розповів, що йому дуже подобається малювати, він навіть відвідував художню школу. А на малюнку для конкурсу Тарас показав дітей, які переходять дорогу в невідповідному для цього місці, не помічаючи неподалік машини. Іван Абрамець, який, на жаль, не прибув на вручення, відобразив дорожні знаки та на прикладі показав, що вони означають.

Для відзначення переможців у Тернопіль прибув ініціатор проекту, політик, громадський діяч і голова фонду «Рідна країна» Микола Томенко. Проект втілювали спільно з Національною бібліотекою України для дітей.

— Ми прагнемо, щоб наші діти жили в безпечній країні, тому робимо цей перший крок, даруючи їм можливість певним чином убезпечити себе на дорозі, — стверджує Микола Томенко. — Ми не хочемо чекати, коли проблему високого рівня ДТП за участю дітей розв’язуватимуть на державному рівні. А тому шукаємо хоч найпростіше вирішення цього питання. Багато країн уже придумали механізми захисту дітей. Вони найрізноманітніші, але є те, що їх єднає — це обов’язковість. Тобто батьки не можуть випустити з дому дитину, якщо вона не захищена світловідбивачем. Світловідбиваючі елементи можуть бути розміщені на рюкзаку, в одязі, у флайтері тощо.

Саме флайтери (світловідбиваючі підвіски) виготовив фонд Миколи Томенка для вручення всім учасникам цього конкурсу. Він зазначив, що це один із найдешевших та найпростіших варіантів захисту дитини на дорозі. Він служить для підвищення видимості пішоходів і в цілковитій темноті його помітно на 400 метрів від дальнього світла автомобіля і на 150 метрів від ближнього.

— Такою ініціативою ми хочемо показати приклад, — розповідає ініціатор проекту, — як за умов фактичної бездіяльності влади можна громадськими зусиллями захистити життя дітей. Тож ми прагнемо спонукати і батьків, і освітян, інші громадські організації та, звісно, владу інвестувати у безпеку життя нашої молоді, щоб у майбутньому кожен школяр під час пересування вулицями у темний час доби мав на собі світловідбиваючі елементи.

Фото авторки