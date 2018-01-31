Чий будинок, того й земля

Проживаю із сім’єю у власному житловому будинку садибного типу. До нього зробив прибудову, в якій розміщені: дві кімнати, кухня, коридор, санвузол. Прибудова обладнана окремим електро- і водопостачанням, автономним опаленням. Фактично – це окрема квартира. Я думав, що там будуть жити мої повнолітні діти, але вони роз’їхалися по світі. Маю свідоцтво про право власності на житловий будинок (з прибудовою) та державний акт на приватизовану присадибну земельну ділянку.

Чи можливо продати цю прибудову та як це зробити?

Р. ОСТАПЧУК.

м. Збараж.

Житловий будинок садибного типу — це будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (не житлових) приміщень. Прибудова до житлового будинку — частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну. Квартира — ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного в ньому проживання. (Про це йдеться у підпункті 14.1.129 статті 14 Податкового кодексу.)

Договір купівлі-продажу житлового будинку, земельної ділянки й іншого нерухомого майна укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації (стаття 657 Цивільного кодексу, далі — ЦК).

При укладенні договору купівлі-продажу житлового будинку садибного типу нотаріус вимагатиме у продавця: його паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), документ про право власності на житловий будинок, витяг про реєстрацію цього права, технічний паспорт об’єкта нерухомості і документ про його оціночну вартість, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, довідку про склад сім’ї, свідоцтво про шлюб чи про розірвання шлюбу, рахунок у банку.

Якщо відчужується частина житлового будинку садибного типу (прибудова), то такий будинок спершу треба поділити й надати прибудові статус окремого об’єкта нерухомості. Для цього можна звернутися з відповідною заявою в БТІ або в інші органи, які мають відповідну атестацію. Ці органи повинні надати висновок щодо можливості поділу, провести інвентаризацію об’єктів, які виникнуть після поділу, надати окремий технічний паспорт на кожен поділений об’єкт нерухомості. Потім проводиться державна реєстрація новостворених об’єктів, кожному з них присвоюється поштова адреса.

Згідно із статтями 377 ЦК, 120 Земельного кодексу до особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені. Якщо таким договором розмір земельної ділянки не визначений, до набувача переходить право власності на ту частину ділянки, яка зайнята придбаним об’єктом, та на частину ділянки, яка необхідна для його обслуговування.

Отже, продаючи прибудову до свого житлового будинку, ви одночасно передаєте покупцеві права на частину вашої присадибної земельної ділянки.

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел