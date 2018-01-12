ТРИ ГРІХИ, ЩО ЗІПСУВАЛИ 2017-й. Папа Римський Франциск вважає, що 2017 рік у світі зіпсували війни, брехня та несправедливість. Про це він сказав у проповіді 21 грудня минулого року в базиліці святого Петра у Ватикані. «Час 2017 року, даний нам Богом цілим і здоровим, ми, люди, різними способами зіпсували ділами смерті, брехнею та несправедливістю. Війни є очевидним знаком цієї абсурдної та рецедивної гордості. Але цим є також всі малі та великі напади на життя, на істину, на братерство, що спричиняють різноманітні форми загальнолюдської, суспільної та екологічної деградації. І за все це ми хочемо й повинні перед Богом, ближніми та створінням, взяти на себе відповідальність», — сказав понтифік.

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«СКІФСЬКИЙ ОЛЕНЬ» РЕЖИСЕРУ «КІБОРГІВ». Ахтем Сеітаблаєв, режисер одного з найуспішніших торішніх українських фільмів «Кіборги», став володарем «Скіфського оленя». Цю нагороду Київського міжнародного фестивалю «Молодість» він отримав як приз глядацьких симпатій — за результатами голосування з фантастичною оцінкою — 4,95 бала. На другому місці з оцінкою 4,93 бала — «Чужа молитва», режисером-постановником якої теж був Ахтем Сеітаблаєв. Гендиректор «Молодості» Андрій Халпахчі повідомив, що «Скіфського оленя» до цього отримували такі великі режисери, як Роман Поланскі, Етторе Скола, актори Софі Лорен, Катрін Деньов та інші.

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А ТИМ ЧАСОМ… Як зазначив Андрій Халпахчі, «нині 60 відсотків населення України залишаються без кінотеатрів. І наше завдання — показати українське кіно в тих містах, у тих селах, де немає кінотеатрів, привезти туди режисерів, акторів». Перші Дні українського кіно проходили у Верхівні на Івано-Франківщині. Саме тут свого часу знімалися «Тіні забутих предків», «Анничка» та інші відомі фільми, а нині в райцентрі немає навіть кінотеатру.

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ХОДОВИЙ ТОВАР. Торік Україна експортувала ялинкових прикрас на 6,1 мільйона доларів (на третину більше, ніж у 2016-му). Основний асортимент — скляні іграшки. Найбільший попит українські кульки і бурульки мають в Євросоюзі, куди Україна експортувала 60 відсотків новорічного декору. А всього 28 країн імпортують наші новорічні прикраси. Найбільше — Голландія, Німеччина та Польща, а також їх охоче купують чехи, грузини і навіть жителі екзотичних Мальдівів.

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«ІНТЕР» ЗНОВУ НА НАС ПЛЮНУВ. У Новий рік влаштував скандал під своєю «головною йолкою страни». Новорічний вогник від «Інтера» глядачі і користувачі соцмереж охрестили «сєпарським», оскільки він пройшов під пропагандою совкових цінностей. І виступали на ньому «звйозди», що співають у Кремлі перед Путіним, — Ані Лорак, Таїсія Повалій, Світлана Лобода… І якщо попередніми роками ведучі «аганьков» вели програму двома мовами, то цього року «Інтер» говорив лише російською. І протягом всього концерту не прозвучало жодної(!) пісні україн–ською мовою. Чи це не яскравий приклад гібридної війни? «Інтер» продовжує випробовувати нерви українців і демонструє позицію, що йому закони не писані.

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ЧОМУ ТАКА ВИБІРКОВІСТЬ? «Мені жаль царицю Алісу та її дітей, слуг, що були розстріляні з наказу Леніна й Свердлова тільки за те, що вони належали до царської сім’ї або були близькі до неї, — пише доктор історичних наук протоієрей Юрій Мицик. — А Микола ІІ заслуговував принаймні на справедливий суд. Але на момент страти 17 липня 1918 року він майже рік був не царем, а громадянином Романовим, бо в лютому 1917-го відрікся від престолу. Ще й за сина розписався. Таким чином «помазаник Божий», «страстотерпець» сам порушував Божу волю і свою ж клятву! Разом з Романовим були розстріляні їхні слуги (троє щонайменше) і лікар Боткін. Чому ж їх не канонізувала РПЦ? Чому не канонізовано п’ять тисяч киян, яких вбили червоноармійські бандити Муравйова… А в цілому скільки було забитих «червоними» в тогочасній Україні та й взагалі в колишній імперії? Може й їх кано–нізувати?»

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НЕСВЯТИЙ «СВЯТИЙ». Уже під час коронації Миколи ІІ сталася трагедія на Ходинському полі: 18 травня 1896 р. у неймовірній тисняві загинуло більш ніж 1400 душ, а понад 900 опинилися в лікарнях із травмами. А що цар? Незважаючи на прохання відмінити святкування, поїхав вальсувати на бал! Не випадково поет К. Бальмонд сказав пророчі слова: «Кто начал Ходынкой, тот кончит встав на эшафот». У морській битві під Цусімою російський флот зазнав катастрофічної поразки, багато моряків загинуло, а цар тільки зітхнув і пішов далі грати в теніс. Навіть про людське око не висловив співчуття. Недарма народ дав йому титул «князь Ходынский и Цусимский». А кривавий тиждень 1905 року? 9 січня на Різдвяних святах(!) маси петербурзьких робітників пішли мирною маніфестацією до царя. З іконами і хоругвами. У відповідь — залпи з рушниць. За це Миколу ІІ прозвали «кривавим». Цар любив добре випити, відстрілював котів, собак, ворон і навіть вів щоденник цих «трофеїв»: убив 10 тисяч собак і стільки ж кішок. А симпатія царя та його дружини до сумнозвісного пройдисвіта Распутіна! То як же можна було канонізувати Миколу ІІ? Про це запитує протоієрей Юрій Мицик.

За інформаціями видань RISU, «Україна молода», «Високий Замок», «День», «Голос православ’я».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел