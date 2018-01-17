ЯКИЙ ФЛОТ НАМ ПОТРІБЕН? Як зазначає віце-адмірал Військово-Морських сил ЗСУ, командувач ВМС Ігор Воронченко, тепер розробляється стратегія розвитку ВМС України до 2035 року. «Для нас важливим є момент якнайшвидшого формування оборонного інструменту на морі. Це, безумовно, «москітний флот», який може адекватно відреагувати на загрозу з морського напрямку. Швидкість, мінімальний ресурс — це базові чинники для такого флоту, який має розгорнутися в короткостроковому періоді». Це не означає, що ми відмовляємось від більш масштабного флоту. Але він може бути побудований у середньостроковому періоді. «Москітний флот» — це, по суті, козацькі «чайки», які нищили цілі ворожі галери… Зараз нам потрібні «москіти», які можуть вийти в море під 40—45 вузлів, завдати удар і повернутись назад. Китай побудував 82 «москіти», і США разом з Росією зі своїми мастодонтами не знають, як ефективно протидіяти цим «москітам», — зазначає головнокомандувач ВМС України.

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А ЯКИЙ ВІН У РОСІЇ? Ось як відповідає на це запитання віце-адмірал Ігор Воронченко: «Я був на міжнародному симпозіумі, на якому відбулася зустріч 123 командувачів флотів із усього світу, за винятком Росії, Північної Кореї та країн Каспійського моря. Питання нарощування Росією військово-морського потенціалу викликало велике занепокоєння, а саме — перетворення на «авіаносець» території Криму. Особливе занепокоєння висловлювали командувачі ВМС Туреччини та Румунії… Європа також дуже пильно стежить за нарощуванням корабельної потужності РФ у Чорному морі. А це замість однієї шлюпки — шість із калібром, замість фрегатів — нові корвети, нова авіація та інші засоби. Туреччина завжди намагалася домінувати в Чорному морі, але, на жаль, зараз ми маємо перевагу Росії».

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ЧИ ТІКАЮТЬ УКРАЇНЦІ В ПОЛЬЩУ? Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький продовжує наполягати, що його країна приймає багато українських біженців («як мінімум кілька десятків, а, можливо, і сотні десятків») і «цим допомагає знизити напругу на сході ЄС». Ще в перший же день затвердження на цій посаді він заявляв, що Польща прийняла «дуже багато» українських біженців, де триває війна. І що рішення влади Польщі відмовити в прийомі біженців з африканських країн та Близького Сходу не було помилкою, тому що це «суверенне право Польщі». Посольство України в Польщі у відповідь оприлюднило заяву про «реальну кількість українських біженців», у якій ідеться, що за 10 місяців 2017-го польська влада надала статус біженців 56 громадянам України (у 2016-му — 32). Ще ухвалено 175 рішень про надання українцям статусу особи, яка потребує додаткового захисту (у 2016-му таких рішень було 64).

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ХТО КОГО РЯТУЄ. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу «112 Україна», відповідаючи на запитання щодо заяви нового польського прем’єра про українських біженців, зазначив: «Ми реально рятуємо польську економіку, оскільки українці там працюють. Я знаю випадки, коли українцям пропонують більшу зарплатню, оскільки вони більш гнучкі, вони дуже сфокусовані на тому, що роблять». За словами Клімкіна, в МЗС України оцінюють, що на разі майже один мільйон українців перебувають у Польщі. «То хто кого рятує? В даному сенсі ми рятуємо польську економіку», — зазначив очільник МЗС України.

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І НЕМА НА ТО РАДИ. Під час зустрічі звільнених українських заручників у Харкові їх вітали Президент України П. Порошенко, Патріарх УПЦ Київського патріархату Святійший Філарет, Ірина Геращенко та предстоятель УПЦ(МП) митрополит Онуфрій. По завершенню виступів усі присутні заспівали Державний Гімн України. Не співали його лише посли Франції та Німеччини і… митрополит Онуфрій.

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ЇХНІ ОБОРУДКИ. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман продав нерухомість на майже 8,8 мільйона гривень. Відповідні зміни до майнового стану він вніс напередодні нового року. Згідно з документом, очільник уряду продав нерухоме майно ТОВ «Магігранд». Кінцевим бенефіціарним власником цього майна є дружина прем’єра Олена Гройсман. Це підприємство внесене у його декларацію як власність дружини та одне з джерел її доходу. Раніше, у 2016 році, Гройсман вже продавав тому ж підприємству нерухомість на понад вісім мільйонів гривень.

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ПОЛЕТИМО? З восьмого червня 2018-го зі Львова стартують прямі авіарейси до грузинського Батумі. Їх обслуговуватиме авіакомпанія Yаnair, яка уже відкрила продаж квитків. Ціна авіаквитків економкласу — 6 тисяч 154 гривні (в обидва боки). Спершу польоти до Грузії будуть раз на тиждень (по п’ятницях), а з 19 червня цього року ще й по вівторках. Ще раніше, у березні-квітні 2018-го, з міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького обіцяють відкрити рейси до чеського Брно. Літаки туди літатимуть теж двічі на тиждень.

За інформаціями видань «День», «Українська правда», RISU, «Високий Замок», «Україна молода».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

Фото з вільних джерел